Hace algunos meses WhatsApp Messenger agregó una extraña función en su servicio de mensajería instantánea, me refiero a los mensajes de video en formato circular, estos se graban en tiempo real y no es posible adjuntarlos como archivos desde la galería de tu dispositivo móvil. Al comienzo no fue del agrado de muchos usuarios porque tras la implementación de la herramienta era imposible mentir sobre el lugar en donde estabas, por ejemplo: si no le comunicas a tu pareja que ibas a una fiesta y él o ella te pide un videomensaje, de todas maneras van a descubrir tu mentira. “Parece que Meta le está brindando facilidades a los infieles”, es lo que indican varias personas, ¿Por qué? Ahora se podrá reenviar los videos circulares sin que aparezca la etiqueta “Reenviado”, ¿Quieres saber cómo hacerlo? A continuación te explicaré lo que debes hacer.

La guía para reenviar un videomensaje de WhatsApp

Antes de comenzar, es importante aclarar que la función “reenviar videomensaje” por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android .

. Ingresa a la Google Play Store.

En la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y empezará la descarga de WhatsApp Beta.

Abre la beta (es la misma app).

Accede a la conversación en donde te compartieron un videomensaje o graba uno nuevo pulsando el ícono de la cámara que se ubica en el campo de texto.

Como puedes apreciar, en la parte izquierda del mensaje de video se habilitará una flecha doble , esta es la opción “ reenviar ”, presiónala.

, esta es la opción “ ”, presiónala. Finalmente, escoge a los contactos o chats grupales en donde deseas reenviar el contenido sin que aparezca la etiqueta “Reenviado”.

Vista previa de la función "reenviar videomensaje". (Foto: WabetaInfo)

