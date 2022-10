WhatsApp no solo se utiliza para enviar y recibir mensajes de tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, es más que eso, por ejemplo: puedes realizar llamadas, videollamadas, publicar estados, compartir archivos multimedia y hasta crear un bloc de notas personal en donde guardas información muy importante, como: contraseñas, datos bancarios, correos electrónicos, etc., en resumen, los datos son muy privados y no quisieras que caigan en manos de terceras personas. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos dos sencillos trucos para reforzar la seguridad de tu cuenta de WhatsApp.

Para aumentar la seguridad y privacidad de la referida plataforma de mensajería instantánea debes habilitar las siguientes funciones: la verificación en dos pasos y el desbloqueo por huella dactilar : el primero es un PIN de seis dígitos que WhatsApp te pedirá periódicamente para que accedas a la bandeja de conversaciones; y la segunda, es un mecanismo de seguridad para evitar que alguien revise tu cuenta cuando dejas tu dispositivo móvil desbloqueado, pues antes de acceder tendrá que colocar tu huella digital, la misma con la que desbloqueas el smartphone.

Es necesario destacar que para habilitar la verificación en dos pasos se recomienda apuntar el código del PIN y añadir un correo electrónico, ¿Por qué? simple, en caso olvides la clave te enviarán un enlace de restablecimiento a Gmail, Outlook, Yahoo!, etc., asimismo, recuerda que no todas las marcas y modelos tienen ese sensor de huellas digitales para desbloquear el equipo, pero en caso tu celular sí contenga ese componente, procede con los pasos que te mencionaremos a continuación.

CÓMO ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS Y EL DESBLOQUEO POR HUELLA DACTILAR

Verificación en dos pasos

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la app y accede a los “Ajustes” presionando el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es ingresar a los apartados que dicen “Cuenta” > “Verificación en dos pasos”.

Pulsa sobre el botón denominado “Activar”.

Crea una clave complicada de adivinar, pero fácil de recordar.

Desbloqueo por huella dactilar

Regresa a los “Ajustes” de WhatsApp.

Entra a “Cuenta” >”Privacidad”.

Luego, desplázate hacia abajo y oprime en “Bloqueo con huella dactilar”.

Activa el que tiene el mismo nombre.

Coloca tu huella y elige el tiempo en que tu cuenta se bloqueará por inactividad, puede ser: “Inmediatamente”, “Después de un minutos” o “Después de 30 minutos”.

QUÉ DEBES HACER SI NO TE LLEGA EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DE WHATSAPP

Corrobora que el número ingresado sea el correcto: WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona.

WhatsApp verifica automáticamente la autenticidad de tu número, así que corrobora si has ingresado los dígitos correctamente, de lo contrario jamás te llegará el código y posiblemente hayas registrado el número de otra persona. Tarjeta SIM mal insertada: verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas.

verifica la red de tu operador, si no te sale la señal completa puede tratarse de un problema de cobertura, caso contrario si en lugar de la señal aparece el ícono de una equis (x), significa que tu tarjeta SIM está mal insertada, para corroborar esto llama a tu número o intenta llamar a otras personas. Escoge la llamada y no el mensaje de texto SMS: si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp.

si todo está en orden y todavía no te llega el código de verificación, cambia la opción de envío por mensaje y escoge la llamada telefónica, cuando se comuniquen contigo debes apuntar y digitar manualmente el código para registrar tu cuenta de WhatsApp. Conexión a internet inestable: parece obvio, pero recuerda que WhatsApp requiere de conexión a internet para funcionar, así que verifica si no hay problemas con el WiFi de tu casa o si los datos móviles no se han agotado.

