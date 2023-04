Los mensajes de voz en WhatsApp se han convertido en una opción bastante rentable, ya que puedes contar un sucedo de manera más cómoda y sin necesidad de escribir por varios minutos. No obstante, escuchar estos audios, sobre todo si son muy extensos, no siempre son la mejor opción si te encuentras fuera.

Ya sea por la bulla que hay en la calle o que el contenido del mensaje sea muy personal, no es una alternativa idónea reproducir la nota de voz si no llevas audífonos. Pero, ¿qué pasa si necesitas responder y saber qué te dijeron? No debes alarmarte, esto debido a que existe una manera de conocer esta información.

Por medio de una app, puedes pasar los audios de WhatsApp a textos en cuestión de segundos, de esta manera, podrás leer toda la historia sin problemas y responder a ese contacto sin inconvenientes. Para lograrlo, en MAG te compartimos una guía con todos los detalles a seguir. Presta atención.

Así puedes pasar un audio a texto en WhatsApp

Si no puedes escuchar una nota de voz de WhatsApp en un momento en específico, puedes pasarlo a texto y así saber de qué trata el mensaje que te enviaron. Te explicamos cómo hacerlo desde un iPhone.

Primero, abre la App Store en tu smartphone.

En el buscador, coloca Voicepop - Turn Voice To Text o pulsa en este enlace.

o pulsa en este enlace. Selecciona la aplicación y toca en el botón “Descargar”.

Una vez que termine de instalarse en tu iPhone, abre WhatsApp.

Ahora, accede al chat donde te enviaron el audio y mantenlo pulsado.

Tras esto, escoge la opción “Compartir”.

Te aparecerá un pequeño menú con varias alternativas.

Deberás pulsar en Voicepop.

En instantes, verás una ventana flotante con la descripción de la nota de voz que seleccionaste.

Con este truco, ya no será necesario reproducir la nota de voz que te enviaron en WhatsApp y así puedas saber su contenido en tan solo instantes.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

