WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que actualmente supera los 5 mil millones de usuarios en todo el mundo, quienes diariamente se envían textos, fotos, videos, audios o gifs. Estos archivos multimedia se almacenan automáticamente en tu celular, así que hoy te enseñaremos un truco para detectar cuál es el chat que ocupa mayor espacio de almacenamiento en el aplicativo.

Seguro que alguna vez has ingresado a la galería de imágenes en tu teléfono móvil Android o iOS, entonces, aquí te has encontrado con fotos o videos que nunca has descargado, pero, recuerdas haberlas visto por WhatsApp, esto se debe a que la referida aplicación guarda de manera automática cualquier archivo multimedia que te envíen.

Es importante aclarar que los mensajes de texto no son tan pesados como las fotos, audios o videos, quiere decir que si tienes un contacto a quien le compartes de vez en cuando uno de estos últimos elementos, y otro a quien solo le escribes mañana, tarde y noche, la primera conversación pesará mucho más que la segunda.

CÓMO SABER CUÁL ES EL CHAT MÁS PESADO DE WHATSAPP

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

Ahora, abre la aplicación e ingresa a los 'Ajustes', lo haces tocando en el ícono de los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha.

Aquí ingresa en ‘Almacenamiento y datos’ > ‘Administrar almacenamiento’.

En la parte superior podrás ver cuánto espacio de almacenamiento ocupa toda tu cuenta de WhatsApp.

Desplazando hacia abajo la barra espaciadora, te aparecerán los chats en donde has enviado o recibido archivos multimedia.

El primero de la lista es el chat que ocupa mayor cantidad de espacio, incluso a la derecha te sale el peso total en Kilobytes (KB), Megabytes (MB) o Gigabytes (GB).

Cómo eliminar todas las fotos, videos audios y gifs de un chat

En el apartado ‘Administrar almacenamiento’ dirígete a la sección donde se encuentran todos los chats.

Presiona sobre el que quieras eliminar todos los archivos multimedia.

Para realizar una masiva eliminación, toca en la opción ‘Seleccionar todos’ y después haz clic en el ícono del tacho de basura, se ubica en la parte superior derecha.

Por último, cierra y vuelve a abrir WhatsApp, ingresa al chat en donde eliminaste todo y las imágenes ahora se mostrarán desenfocadas, quiere decir que para verlas nuevamente tendrás que descargarlas.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.