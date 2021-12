Estamos a puertas de cerrar el 2021 para darle la bienvenida al Año Nuevo 2022, y diferentes plataformas ya han hecho su tradicional ranking desde que comenzó este mes de diciembre, por ejemplo: con Spotify puedes ver un reporte de tu cuenta con los artistas, grupos, canciones y géneros que más has estado escuchando durante el transcurso de este año. En esta oportunidad te enseñaremos un truco de WhatsApp para que sepas cuál ha sido el emoji más utilizado o el que has enviado con mayor frecuencia a tus contactos.

Cuando envías un emoji por WhatsApp, automáticamente este aparece en la esquina superior izquierda de la sección emoticones, esto no significa que sea el ícono más utilizado, sino el que recientemente has compartido.

Si quieres saber cuál es el emoji que más has enviado este 2021, será necesario depender de una página denominada Whatsapp Wrapped, la cual es capaz de mostrarte ciertas estadísticas de un solo chat como por ejemplo: las palabras más repetidas, el contacto a quien más mensajes le has enviado y por supuesto, el emoji que más compartes. A continuación te enseñaremos los pasos, no obstante, es importante que sepas que tendrás que realizar esta acción en cada chat, aunque si lo haces en tres ya sabrás cuál es tu emoticón favorito.

CÓMO SABER CUÁL ES EL EMOJI QUE MÁS UTILIZASTE EN EL 2021

Como siempre, primero debes que asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play o App Store. Luego, tienes que abrir la aplicación e ingresar a cualquier conversación.

Después, toca sobre el icono de los tres puntos verticales, los cuales se ubican en el extremo superior derecho.

Automáticamente se desplegarán varias opciones, aprieta sobre la que dice ‘Más’.

Saldrán más opciones, elige ‘Exportar chat’, inmediatamente te aparecerá un aviso, debes presionar en ‘Sin archivos’.

Guarda el archivo exportado en un lugar fácil de encontrar, recomendamos Google Drive.

Se abrirá una ventana para guardar el documento en Drive, haz clic en ‘Guardar’.

El siguiente paso es abrir la página de WhatsApp Wrapped y tocar en el recuadro con el texto ‘Browse Files’. Selecciona el archivo de texto del chat que has exportado en el paso anterior.

Finalmente, pulsa en ‘Submit’ y espera a que la página procese los datos.

Aquí habrá una sección con los emojis más utilizados, el primero que te aparezca es el que compartes con mayor frecuencia en ese chat, ojo solo en esta conversación.

Cómo descargar stickers de WhatsApp para saludar por Año Nuevo

New Year Stickers 2022 for WhatsApp

Con una puntuación de 4.8 estrellas que los usuarios de la Google Play la han calificado, ‘New Year Stickers 2022 for WhatsApp’ es sin duda alguna una de las mejores opciones, ya que te ofrece más de 200 stickers totalmente gratis, asimismo, cuenta con pegatinas en diferentes idiomas, entre ellos el inglés y el español. Para obtenerla rápidamente haz clic aquí.

Para pasar los stickers a WhatsApp abre la aplicación y otórgale los permisos necesarios.

abre la aplicación y otórgale los permisos necesarios. Luego, ingresa a la sección ‘New Year’ o ‘Año Nuevo’ y toca en el botón Añadir a WhatsApp.

Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad Stickers 2022

Se trata de una plataforma veterana que se va actualizando todos los años durante el mes de diciembre, de esta manera es que te ofrece pegatinas animadas con motivo del 2022, en este caso. Es importante aclarar esta aplicación solo tiene stickers en español, por lo que si buscas calcomanías en inglés, te recomendamos la que mencionamos anteriormente. Toca en el siguiente enlacepara descargarla.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.