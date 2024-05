En WhatsApp Messenger no solo se suele enviar mensajes de texto y audios, millones de usuarios comparten diariamente diferentes archivos multimedia, como por ejemplo: documentos Word, Excel, PDF, etc., por supuesto que algunos son más importantes que otros, ¿Te gustaría conservarlos? No es necesario que traslades esos elementos a tu computadora o portátil, si temes perder tu teléfono inteligente puedes crear una copia de seguridad de tu cuenta, ¿Qué es? Se trata de una copia de respaldo de toda la información que has compartido o recibido a través de la referida plataforma de comunicación instantánea, pero este archivo es muy pesado y se guarda en Google Drive, aplicación que solo te ofrece 15 GB de almacenamiento gratuito, ¿Te gustaría saber cuánto pesa tu copia en la nube? Aquí te diré cómo acceder a dicho dato para que liberes espacio en WhatsApp.

El truco para saber cuánto pesa tu copia de seguridad de WhatsApp en Google Drive

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

Accede en el apartado “ Chats ”.

”. Desplázate hacia abajo, busca y oprime la sección denominada “ Copia de seguridad ”.

”. Ubícate en la sección “ Ajustes de la copia de seguridad ”, debajo te saldrá la fecha de la última copia que has realizado y el tamaño .

”, debajo te saldrá la fecha de la última copia que has realizado y el . Puedes liberar espacio a través la sección “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”.

Aquí te saldrán las conversaciones más pesadas, elimina archivos multimedia que no quieres conservar.

