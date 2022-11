WhatsApp es la herramienta de comunicación instantánea más importante de la actualidad, ya que los más de 4 mil millones de usuarios no solo la utilizan para el ámbito social o familiar, sino también para el entorno laboral porque les permite enviar cualquier tipo de archivo multimedia que no pese más de 2 GB, como por ejemplo: fotos, videos, documentos Word, Excel, PDF, etc., función que se encargó de reemplazar en cierta parte a las diferentes plataformas de correo electrónico. Todo en exceso hace daño, así que en esta oportunidad, desde Mag te explicaremos cómo saber cuántos minutos u horas utilizas la referida aplicación de mensajería en un solo día, de esta manera podrás ponerte un límite personal y evitar su adicción.

¿Cuánto tiempo utilizas WhatsApp en un solo día?

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, busca y presiona sobre el apartado que dice “Bienestar digital y controles parentales”, el nombre puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del teléfono.

En la parte superior te aparecerá una determinada cantidad de horas y minutos, dale un toque.

Arriba observarás la fecha actual y debajo un cuadro estadístico con todos los días de la semana.

Más abajo, tu dispositivo Android te mostrará las apps más utilizadas del día de hoy, si WhatsApp no te aparece (que es muy raro), presiona en “Ver más”, de lo contrario oprime sobre el ícono de la mencionada aplicación.

no te aparece (que es muy raro), presiona en “Ver más”, de lo contrario oprime sobre el ícono de la mencionada aplicación. Aquí vas a ver una nueva ventana con la cantidad exacta de segundos, minutos u horas que vienes utilizando WhatsApp en lo que va del día, además, podrás comparar la cantidad de tiempo a diferencia de las fechas pasadas.

Si te desplazas más abajo, Android te enseñará otros datos relevantes, como por ejemplo: las veces que has abierto el aplicativo.

Listo, eso sería todo. Es así como vas a saber si eres adicto al aplicativo de mensajería, asimismo, algunos teléfonos de la gama media o alta te permiten colocar un límite de tiempo de uso o temporizador de la aplicación, quiere decir que Android te enviará una alerta para informarte que ya llegaste al tiempo solicitado que puede ser entre un minuto hasta las 11 horas con 59 segundos.

¿Qué significa un solo check gris en WhatsApp?

Muchas veces cuando intentas mandar un mensaje de WhatsApp este se queda en un solo check.

Algunos piensan que la otra persona los ha bloqueado.

Sin embargo existen diversos significados relacionados al check gris.

Una de ellas es que es posible que la otra persona haya decidido eliminarte por completo de la app.

Otra también tiene que ver con que ese contacto esté en un lugar donde la señal no lleva a su celular.

El check gris significa que tu mensaje ha sido enviado, pero eso no quiere decir que ha sido recibido.

Si aparece recién dos check gris, quiere decir que esa persona ya tiene tu mensaje en WhatsApp.

Síguenos en nuestras redes sociales: