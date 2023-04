WhatsApp tiene herramientas bastante útiles para todo tipo de personas. Mediante ella no solo podemos hablar con quien deseamos con solo añadir su número a nuestro smartphone, sino también mandar un mensaje de voz, publicar estados, recurrir a las fotos o videos que desaparecen, enviar más de 700 emojis para que nuestras conversaciones no sean monótonas, etc.

Incluso también puedes conocer dónde se encuentra tu pareja gracias a una función bastante utilitaria. No solo puedes acceder a tu ubicación en tiempo real, sino a su localización exacta en WhatsApp con un simple truco.

Lo mejor de todo es que no es necesario tener que descargar alguna aplicación de terceros, ni mucho menos tienes que entrar a una página que promete obtener dicha información. Solo sigue estos pasos.

Cómo saber dónde se encuentra tu pareja usando WhatsApp

Existen dos modalidades. Para el caso de conocer dónde está en tiempo real solo debes hacer lo siguiente.

Lo primero será ir a WhatsApp, luego pulsa sobre cualquier conversación.

En ese momento anda al clip. Selecciona el ícono de Ubicación.

Deberás elegir “Ubicación en tiempo real” una vez que cargue todo el mapa.

En ese instante solo debes elegir si deseas que vea tu ubicación alrededor de una hora, 8 horas o 24 horas.

Y listo, tu pareja sabrás dónde estás en ese momento y por qué lados caminas.

De esta manera podrás elegir entre enviar una ubicación en tiempo real o solo un punto fijo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En el caso de que tu pareja quiera mandarte su ubicación exacta, debes hacer esto.

Lo primero será ingresar a su WhatsApp, buscar la conversación que sostiene contigo.

Luego anda al clip, Ubicación y deja que cargue todo el mapa.

A continuación solo pulsa en “Ubicación actual” y listo.

Puedes mandar cualquier ubicación, no necesariamente la tuya.

