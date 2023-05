Los usuarios de WhatsApp continúan difundiendo nuevos “trucos tóxicos” por las redes sociales, pues en esta oportunidad se pudo conocer que existe un sencillo método para saber si tu pareja ha registrado una segunda cuenta, con otro número telefónico por supuesto, en donde podría estar chateando con sus pretendientes o un amor del pasado.

Los infieles no son predecibles, harán todo lo posible para que no sepas que te están engañando, no obstante, así como la tecnología te permite a ocultar tus malas prácticas, también puede ayudar a las víctimas para que descubran si estás utilizando una segunda cuenta de WhatsApp en donde le mientes al “amor de tu vida”.

Antes de comenzar es importante aclarar dos puntos: primero, deberás tener acceso al celular de tu pareja, solo serán unos pocos segundos, recomendamos hacerlo cuando él o ella descuiden su dispositivo; segundo, el smartphone tiene que contar con Android 10 o versiones superiores, ya que en estos softwares encuentras la opción denominada “Dual Messenger”.

Los pasos para saber si tu pareja tiene dos cuentas de WhatsApp

¿Qué es Dual Messenger? básicamente es una función de Android que sirve para duplicar el aplicativo de WhatsApp .

. Tendrás dos apps de WhatsApp en un mismo dispositivo, en una estará abierta la cuenta principal, y en otra la secundaria.

No será necesario que el teléfono sea Dual SIM para que registres otra cuenta, pues basta con agregar la nueva tarjeta SIM en otro equipo y así obtener el código de autenticación.

Recuerda que algunos móviles tienen herramientas para ocultar aplicaciones, asimismo, WhatsApp puede volverse completamente silencioso si lo configuras para este fin.

Por ello, ingresa a la interfaz del smartphone en donde se ubican todas las apps. En la barra de búsqueda escribe “WhatsApp”, si te aparecen dos apps del servicio de mensajería, probablemente usen dos cuentas sin que lo sepas.

El siguiente paso es presionar sobre la que tiene el ícono de color anaranjado y así sabrás la verdad.

En caso aparezca una aplicación, accede a los “Ajustes” (ícono de la rueda dentada o engranaje) > “Funciones avanzadas” > desplázate hacia abajo y toca en “ Dual Messenger ”.

”. Si el interruptor de WhatsApp está encendido, entonces con algún método han escondido la copia de WhatsApp.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Primero, recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia.

