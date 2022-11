WhatsApp es una plataforma de mensajería instantánea en donde no solo puedes enviar textos, sino también fotos, videos, documentos Word, Excel PDF, etc., asimismo, este aplicativo cuenta con una gran cantidad de trucos y secretos, pero uno de estos es una “joya” porque te permite saber qué dicen las notas de voz que recibiste sin la necesidad de escucharlas, ¿Crees que no es posible? desde Mag te explicaremos cómo hacerlo, hay una manera muy sencilla y es convirtiendo el contenido del audio a un texto. Toma nota.

¿Cómo convertir un audio de WhatsApp a texto?

Primero, es necesario destacar que para realizar este truco será necesario descargar una aplicación de terceros.

Entra a la Google Play Store de Android y descargar la aplicación “Transcriber para WhatsApp”, para obtenerla rápidamente haz clic en el siguiente enlace .

. Ábrela y otórgale todos los permisos correspondientes.

Ahora, entra a WhatsApp y accede al chat donde te enviaron el audio, de inmediato púlsalo y presiona el ícono de los tres puntos > “Compartir”.

y accede al chat donde te enviaron el audio, de inmediato púlsalo y presiona el ícono de los tres puntos > “Compartir”. Selecciona la aplicación “Transcriber para WhatsApp”.

El programa escuchará la nota de voz en silencio y lo transcribirá.

Listo, así podrás leer el contenido del mensaje de audio sin la necesidad reproducirlo.

Lo bueno es que es tan preciso que no volverás a intentarlo y ni siquiera aparecerá el visto.

¿Qué debes hacer si te agregan a un chat grupal de WhatsApp?

Silenciar las notificaciones : abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”.

: abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”. Archivar : es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

: es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo. Evita que te agreguen a nuevos grupos : toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal.

: toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal. Activa los mensajes temporales: una buena forma de ahorrar almacenamiento y evitar que la memoria de tu celular se llene cuando en el grupo envían muchas fotos y videos, es activando los “mensajes temporales”. Para ello, entra al chat y aprieta el nombre del mismo, se desplegarán las configuraciones, busca la denominada “Mensajes temporales” y elige “24 horas”, “7 días” o “90 días”, todo lo que recibas o envíe se eliminará en ese determinado tiempo.

Síguenos en nuestras redes sociales: