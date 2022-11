Cada vez que estás utilizando tu dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android, sabes que has recibido un mensaje de WhatsApp porque te aparece una notificación emergente en la parte superior, sin embargo, lo mismo no ocurre cuando el teléfono se encuentra bloqueado o con la pantalla apagada, ya que por motivos de privacidad no serás capaz de visualizar si alguien te ha escrito. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos el truco para que sepas si has recibido un nuevo mensaje por la referida plataforma de comunicación instantánea, todo esto sin la necesidad de prender o desbloquear tu smartphone.

Sí es posible saber que has recibido uno o varios mensajes de WhatsApp sin tener que desbloquear el smartphone, pues en muchas ocasiones los usuarios no están pendientes al mismo, por lo tanto no saben en qué momento alguien les puede escribir. Gracias a las notificaciones LED, esa luz que parpadea cuando tu móvil está con la pantalla bloqueada, vas a diferenciar si tienes un mensaje de WhatsApp pendiente, ya que le vas a añadir un color específico a las notificaciones del aplicativo.

El truco para saber si tienes un mensaje de WhatsApp sin desbloquear tu celular

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre el aplicativo y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, entra a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado que dice “Notificaciones”.

Busca y accede en la función denominada “Luz”.

Finalmente, selecciona un color que se diferencie de las notificaciones del celular, te recomendamos elegir cualquiera menos el blanco o verde.

¿Por qué debes borrar la memoria caché de WhatsApp?

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

