Son muchos los usuarios que reciben infinidad de mensajes a través de WhatsApp. Sin embargo, en caso no puedas responder en ese momento, existe un sencillo truco para conocer exactamente quién te ha escrito. ¿Cómo se hace este truco? Pues lo bueno es que tienes la opción de usarlo tanto en tu dispositivo Android como en los iPhone.

Para este tutorial tampoco hay esa necesidad de descargar programas de terceros que puedan perjudicar por completo tu smartphone, como es el caso de bajar extraños APK. Eso sí, solo tienes que tener la app de WhatsApp completamente actualizada en Google Play o iOS Store.

Cómo saber quién te mandó un mensaje de WhatsApp sin ver el celular

Lo primero que debes realizar es ingresar a WhatsApp y allí debemos irnos a cualquier contacto con el que chatees seguido: puede ser tu amigo, tu pareja o simplemente tu familiar.

WHATSAPP | Allí dale en Notificaciones para acceder a un menú oculto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento pulsa sobre su foto de perfil y te aparecerá un menú con diversidad de opciones. En ese instante dirígete a “Personalizar notificaciones”.

WHATSAPP | Presiona donde dice tono o vibración. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez dentro, anda a la opción de activar las “notificaciones personalizadas”. En “Tono de notificación” elige cualquiera que aparece en el listado. Incluso puedes definir si la vibración, en caso tu celular esté en silencio, sea corta o larga.

WHATSAPP | Elige el sonido que más te guste. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

De esa manera no te equivocarás de que es esa persona quien se quiere comunicar contigo. Lo mejor de todo es que no es necesario tener que sacar tu celular en la calle en caso te encuentres en el carro y no puedas revisar el WhatsApp.

Más trucos de WhatsApp que debes aprender