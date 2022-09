¿Qué es la confirmación de lectura de WhatsApp? se trata de una función que sirve para que tus contactos no sepan cuándo o a qué hora has leído los mensajes que te enviaron en una determinada conversación personal, por supuesto tú tampoco sabrás si ellos han leído los mensajes que enviaste, es lo justo; sin embargo, la referida herramienta es infalible, significa que así la hayan desactivado todavía existen algunos trucos que te ayudarán a descubrir si tus amigos, familiares o compañeros del trabajo han leído tus mensajes. Toma nota

Cómo se recuerda, si has apagado la confirmación de lectura en tu cuenta de WhatsApp, esta no aplicará para los chats grupales, desde aquí todos van a saber cuándo y a qué hora has leído un mensaje o escuchado una nota de voz, es cierto existen algunos trucos para evitarlo, pero es un tema que hablaremos en otra oportunidad.

En las conversaciones personales, el doble check azul, los cuales confirman que han leído tus mensajes, no aparecerán si has desactivado la confirmación, pero, al parecer WhatsApp tiene un bug que te ayudará a descubrir si alguien te ha dejado en visto. Al cierre de esta nota el bug aún no ha sido solucionado, ¿Te gustaría aprender este truco? desde Mag lo explicaremos a continuación.

CÓMO SABER SI LEYERON TUS MENSAJES DE WHATSAPP

Primero, trata de no actualizar el aplicativo por el momento, ya que de repente WhatsApp ha solucionado este bug.

ha solucionado este bug. Ahora, abre la app e ingresa a una conversación personal.

El siguiente paso es enviar un mensaje, por ejemplo: “ Hola ”, y seguidamente un audio muy corto, de un segundo si es posible.

”, y seguidamente un audio muy corto, de un segundo si es posible. La curiosidad lo obligará a reproducirlo, es aquí en donde se marcará el doble check azul, a pesar de que el resto de mensajes sigan con el aviso en gris.

Es probable que el visto te aparezca al instante o de la siguiente manera: pulsando por unos segundos sobre el audio hasta que se encuentre sombreado, luego presiona el ícono de los tres puntos verticales (arriba a la derecha).

Finalmente, oprime en “Info.” para saber si han reproducido tu audio.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

