Todos los usuarios de WhatsApp requieren de un número telefónico para que empiecen a chatear desde la referida plataforma, asimismo, todavía hay personas que prefieren agregar a sus contactos de la manera tradicional, solicitando el número, esto a pesar de que ya se puede registrar a alguien con la ayuda de un código QR. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a identificar si es que te han brindado un número telefónico falso de WhatsApp.

Los números en Perú tienen nueve dígitos, pero que te pasen todos no significa que ese número de WhatsApp sea verdadero, ya que podrían haberse confundido en el dictado o simplemente se equivocaron apropósito. Es muy fácil saber si un teléfono no es verídico, no tendrás que descargar aplicaciones externas, solo realizar una serie de ajustes al interior del aplicativo perteneciente a Meta. Toma nota.

EL TRUCO PARA SABER SI TE PASARON UN NÚMERO DE WHATSAPP FALSO

Primero, registra el número que te brindaron en tu agenda de contactos.

El siguiente paso es acceder a WhatsApp y presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca sobre los "Ajustes".

Ahora, desplázate hacia abajo y haz clic en “Invitar amigos”.

En esta parte te aparecerá una lista con todos los números que has registrado en la agenda de tu celular y que no tienen una cuenta de WhatsApp creada.

Lo único que debes hacer es buscar a ese contacto que guardaste y si te aparece, significa que el número que te dieron es falso.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

Borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

