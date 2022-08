WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería rápida que muchos gustan usar por su fácil presentación. En ella, con solo presionar un botón, puedes hacer llamadas y videollamadas a larga distancia totalmente gratis, así como formar un grupo con más de 500 personas.

Sin embargo, en ocasiones, WhatsApp suele darnos una mala noticia. En caso te hayas separado o alejado de tu pareja, aquí te decimos realmente si te bloqueó o no de la app de mensajería. Lo mejor de todo es que no es necesario ser un experto para conocerlo al detalle. Recuerda que esto solo lo debes realizar si no estás seguro.

CÓMO SABER SI TU EXPAREJA TE BLOQUEÓ DE WHATSAPP

Lo primero será mandarle un mensaje de texto por WhatsApp.

Si te aparece un solo check, pueden haber sospechas de que te ha bloqueado. En caso se produzca el segundo check, quiere decir que no ha pasado nada.

El otro paso para asegurarte es la de realizarle una llamada o videollamada.

En caso esa persona no conteste pasando un tiempo prudencial, también significa que te ha eliminado.

El truco que nunca falla para saber si tu expareja te ha bloqueado es la de agregarla o agregarlo a un grupo de WhatsApp.

Tan solo debes ir a Ajustes, Crear Grupo y añadirte junto con él o ella.

En caso rebote y WhatsApp te diga que el procedimiento falló, allí sí debes preocuparte pues esa persona ya no te quiere más en sus contactos.

Con estos pasos podrás saber al 100% si te bloquearon o no de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso se hayan peleado, recuerda que es mejor no escribir por escribir, es mejor que las cosas fluyan en su momento, de lo contrario será peor.

¿Qué otro método hay para saber si te bloquearon? Que ya no se ve el famoso “en línea”, la foto de perfil ni la última hora de conexión.

CÓMO ACTIVAR LA NUEVA FUNCIÓN DE LOS MENSAJES TEMPORALES DE WHATSAPP

Para empezar debes saber que esta nueva versión de los mensajes temporales solo se encuentra, de momento, en la versión 2.22.16.8 de WhatsApp Beta para Android.

Si bien cuando activar los mensajes temporales en WhatsApp, estos tienden a desaparecer por completo, es decir, no queda nada de nada.

Pero ahora cada vez que actives esta función, los chats nuevos desaparecerán, dejando así los más antiguos para evitar perder algún tipo de dato.

Para ello solo debes ir a WhatsApp.

Luego anda a Configuración, Privacidad y selecciona en “Duración predeterminada”.

En ese instante verás una opción que dice “Debes seleccionarlos”.

Pulsa allí y verás que podrás elegir cuáles son todos tus amigos los que tienen activa la herramienta de “Mensajes temporales”.

