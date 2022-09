WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más importante de todo el mundo, a través de esta puedes realizar llamadas, videollamadas, enviar textos y archivos multimedia. Es probable que por algún motivo en ciertas ocasiones hayas tenido que eliminar un chat completo, sin embargo, tras hacerlo quedará un registro de las fotos y videos que has recibido o compartido con un determinado usuario, es así como alguien es capaz de descubrir que has eliminado conversaciones grupales o personales.

Muchos no lo saben pero es posible saber si una persona ha eliminado chats en su cuenta de WhatsApp, y aunque no se trata de una herramienta desarrollada exclusivamente para conocer dicha información, la app de Meta añadió inconscientemente una sección en donde aparecen todos los contactos con los que has interactuado en algún momento.

DESCUBRE SI TU PAREJA HA ELIMINADO CHATS EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

Ahora, abre la aplicación y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, accede a los “Ajustes”.

Aquí vas a oprimir los apartados “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Chats” vas a ver el nombre de todos los contactos con los que alguna vez has hablado.

Finalmente, retrocede hasta la interfaz principal de WhatsApp y si no está el nombre de ese usuario significa que su chat ha sido eliminado.

Listo, eso sería todo. No accederás a los mensajes, pero sí a las fotos y videos que ambos se han enviado por una conversación de WhatsApp. Es importante aclarar que este truco lo debes utilizar con buenas intenciones, de repente para recuperar los archivos multimedia que tu pareja le ha enviado a un contacto en específico, ya sea porque perdió la conversación al trasladar su cuenta a otro dispositivo móvil o por otros motivos.

CÓMO OCULTAR LA PALABRA “ESCRIBIENDO...” EN WHATSAPP

Abre WhatsApp y espera que alguien te envíe un mensaje. Cuando lo recibas despliega la barra de notificaciones, sección en donde se ubica el WiFi, Bluetooth, datos móviles, etc.

Entre todos vas a observar el ícono del "modo avión", apriétalo.

El celular se desconectará de todo, no podrás realizar ni recibir llamadas telefónicas y tampoco tendrás conexión a internet.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp, leer y responder (enviar) tus mensajes.

Por último, anda a la interfaz principal de tu celular y desactiva el “modo avión” para que vuelvas a tener conexión a la red.

Automáticamente todos los mensajes que has enviado y que se quedaron con el ícono del reloj, se enviarán y así es como puedes evitar que aparezca el “Escribiendo...”.

