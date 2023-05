WhatsApp es una de las plataformas virtuales más populares hoy en día, por lo que cada vez es más común que las parejas utilicen esta aplicación para comunicarse a distancia, sobre todo, cuando no tienen tiempo de verse. Sin embargo, ¿has notado que él o ella no te responde durante varias horas o días y quieres saber si lo hace a propósito?

Es probable que en más de una ocasión le hayas enviado un mensaje a tu pareja desde WhatsApp y no te conteste como lo haría normalmente, esto a pesar de que se encuentre en línea e incluso suba estados en la misma aplicación de Meta.

Si sientes que algo puede estar ocurriéndole, pero no te animas a preguntarle directamente, puedes probar algunos trucos primero para que te asegures si te está ignorando adrede en WhatsApp. Aquí te compartimos algunos métodos, presta atención.

Cómo saber si tu pareja no te responde a propósito en WhatsApp

Seguramente enviaste algunos mensajes en WhatsApp a tu pareja y no te contesta, si quieres saber si lo está haciendo adrede, te compartimos algunos trucos que puedes aplicar.

Primero, debes tener presente que ha desactivado la confirmación de lectura, no puedes conocer a primera instancia si lee tus mensajes ni bien los mandos, por ello, debes aplicar otros método.

Si ya le mandaste un mensaje al chat privado de tu pareja y ya ha pasado un buen tiempo desde que no contesta, prueba hacerlo en un grupo de WhatsApp.

Espera algunas horas y si notas que tu mensaje tiene el check azul, quiere decir que él o ella leyó tu mensaje.

De esta manera, sabrás que sí tuvo tiempo de leerte, pero no te responde.

Otra opción es enviarle un audio a su chat privado, ya que en las notas de voz siempre te aparecerá si lo escucharon o no, por más que hayan desactivado la confirmación de lectura.

Si tu pareja no tiene la confirmación de lectura desactivada, es posible que haya leído tu mensaje desde la sección de notificaciones. Ante esto, puedes probar subiendo un estado en WhatsApp.

Tras hacerlo, espera algunas horas e incluso minutos antes de que la historia desaparezca de la app y averigua si tu pareja vio tu estado. En el caso de que lo haya hecho, es muy probable que también leyera tu mensaje.

Que tu pareja no te conteste no es nada sencillo, por lo que te recomendamos hablar con esa persona directamente para resolver cualquier malentendido, de esta manera, no debas preocuparte si no te responde varias horas e incluso días. Asimismo, recuerda que es esencial respetar el espacio personal del otro individuo.

Emojis animados que llegarán en WhatsApp

WhatsApp continua incorporando nuevos emojis animados para que los usuarios puedan utilizarlos en la app. Aquí te mostramos cuáles son los seis primeros que llegarán pronto, según Wabetainfo.

Cara llorando

Cara de fiesta

Cara con la boca abierta

