WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones donde muchas personas gustan intercambiar mensajes con todos sus contactos. Además en ella puedes mandar fotos, videos, GIF y compartir todo tipo de stickers animados que causan sensación y que puedes guardar en tus favoritos.

Sin embargo, cuando alguien no nos agrega a WhatsApp y solo tiene nuestro número, no podremos hacer varias cosas como ver sus estados en caso los haya puesto en privado, además de visualizar su foto de perfil, chequear su última hora de conexión, etc. ¿Cómo lo sé? Aquí te lo decimos.

CÓMO SABER SI TUS AMIGOS NO TE TIENEN AGENDADO EN WHATSAPP

Lo primero es que debes actualizar WhatsApp, sea en Google Play o iOS Store .

o . Tras ello simplemente anda a WhatsApp.

Pulsa sobre los tres puntitos de la esquina superior y elige la “Nueva difusión”.

Agrega a todos los amigos que piensas que no te tienen agregado en WhatsApp.

De esta manera simple podrás crear una "Nueva difusión" en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Luego deberás escribir un “Hola”.

De esa manera todos tus contactos, siempre y cuando te tengan agregado, recibirán el mensaje y te responderán.

Para comprobar quién te tiene agregado, simplemente pulsa sobre el mensaje y luego dale en “Info”.

Si no aparece esa persona en el listado de “Entregado” quiere decir que no te tiene agendado en WhatsApp.

CÓMO SALIR DE UN GRUPO DE WHATSAPP SIN DEJAR HUELLA

Aunque de momento no se puede hacer, tal como explica WABeta Info, te dejamos algunos pasos.

Lo primero será ingresar al grupo de WhatsApp.

Allí deberás pulsar sobre sobre el nombre del grupo.

Verás una opción de “Notificaciones”. Debes pulsar en silenciar.

Ahora simplemente anda a Ajustes, Chats y luego selecciona la opción de “Mantener chats archivados”.

Con ello regresa a la pantalla principal y dale en archivar al grupo.

De esa forma no te molestarán ni las notificaciones, los mensajes ni mucho menos volverá a tu bandeja principal.

En caso quieras saber qué es lo que dijeron en el grupo de WhatsApp, debes ingresar a “Chats archivados” y leerlos.

