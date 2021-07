Hace unos meses WhatsApp puso en vigencia sus nuevos términos y condiciones, y aunque no obligó a nadie para aceptarlas, dijeron que si con el tiempo no lo hacían algunas cosas iban a dejar de funcionar, como por ejemplo: el no poder enviar mensajes, no recibir llamadas y videollamadas. Cuando sintieron que gran parte de los usuarios migraron a otras plataformas, la app perteneciente a Facebook desistió de lo que había anunciado. Ahora, WhatsApp viene reforzando su sistema de privacidad y en esta nota te enseñaremos un truco para que sepas si una conversación es 100% privada.

Como se recuerda, hace más de cinco años aproximadamente, WhatsApp implementó el cifrado de extremo a extremo en las conversaciones ¿Qué quiere decir esto? que solamente tú y la otra persona o grupo con el que conversas pueden ver, leer o escuchar todo lo que se envían, ya sean fotos, videos, audios, documentos, etc.

Como lo dijimos anteriormente, las conversaciones de la referida aplicación de mensajería instantánea solo pueden ser vistas por los usuarios que participan en un determinado chat, ni siquiera WhatsApp puede acceder a ellas. “Todo esto se lleva a cabo de manera automática, sin necesidad de activar ninguna configuración especial para proteger tus mensajes”, sostuvo la app a través de su centro de ayuda.

CÓMO COMPROBAR SI UNA CONVERSACIÓN DE WHATSAPP ES 100% PRIVADA

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga ninguna actualización pendiente desde la Google Play Store o App Store de Apple

no tenga ninguna actualización pendiente desde la Google Play Store o App Store de Apple Ahora, abre la app e ingresa a cualquier conversación sea un chat grupal o individual.

Aquí tienes que presionar el nombre del contacto o usuario que se encuentra en la parte superior de la conversación.

Se abrirá el perfil de tu contacto y aparecerán varias opciones.

Después, busca el apartado Cifrado que aparece con el ícono de un candado, asimismo, podrás verificar el siguiente aviso: “Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Toca para verificarlo” .

. Al ingresar en Cifrado aparecerá un código QR con 60 dígitos únicos para cada chat, quiere decir que tú y otro contacto con el que conversas van a tener los mismos números. Los integrantes de un grupo también tendrán los mismos dígitos.

El código QR puedes escanearlo para corroborar que los dígitos sean iguales, sin embargo, si alguien accede a este código no quiere decir que pueda ver tus conversaciones, ya que este no es una clave en sí. En resumen tus conversaciones serán secretas.

Cifrado de extremo a extremo (Foto: Mag)

