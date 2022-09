Antes de comenzar, es importante responder a la siguiente pregunta: “¿Qué es WhatsApp Plus?”, básicamente es un programa muy similar a WhatsApp Messenger, pero con funciones que la propia versión oficial no tiene, sin embargo, esto no significa que sea mejor, ya que la copia no cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad que refuerza la privacidad de tus conversaciones y su contenido.

WhatsApp Plus no es la única versión “no oficial”, según la Compañía Meta, se han creado varias copias de WhatsApp como por ejemplo: Fouad, GB, OBW, etc. Un dato adicional es que estos programas no son aplicaciones que descargas a través de la Google Play Store de Android, sino que se trata de APKs que obtienes desde algunos sitios web de terceros, asimismo, hay riesgo que en el proceso de instalación infectes tu teléfono de virus.

No recomendamos instalar las referidas APKs en tu dispositivo móvil, ya que si lo haces estarías incumpliendo con la normativa o políticas de WhatsApp y la sanción más drástica sería que cierren tu cuenta de forma permanente. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a identificar si tus contactos o la persona con quien chateas utiliza la versión Plus.

LA GUÍA PARA DESCUBRIR SI TUS CONTACTOS UTILIZAN WHATSAPP PLUS

En Línea: WhatsApp todavía se encuentra desarrollando en su programa Beta la función para ocultar el estado “En línea” a los contactos que tú quieras, por lo tanto, si ves que alguien te responde un mensaje de inmediato y no aparece su conexión, significa que utiliza WhatsApp Plus.

WhatsApp todavía se encuentra desarrollando en su programa Beta la función para ocultar el estado “En línea” a los contactos que tú quieras, por lo tanto, si ves que alguien te responde un mensaje de inmediato y no aparece su conexión, significa que utiliza WhatsApp Plus. Escribiendo... : la conexión “En línea” cambia a “Escribiendo...” cuando tus contactos responden a uno de tus mensajes, si no te sale esta palabra en la parte superior, es un indicio para saber que también ha descargado el APK no oficial.

: la conexión “En línea” cambia a “Escribiendo...” cuando tus contactos responden a uno de tus mensajes, si no te sale esta palabra en la parte superior, es un indicio para saber que también ha descargado el APK no oficial. Grabando audio... : de igual manera, el estado “En línea” cambia a “Grabando audio...” cuando tus contactos responden tus mensajes con una nota de voz.

: de igual manera, el estado “En línea” cambia a “Grabando audio...” cuando tus contactos responden tus mensajes con una nota de voz. Estados eliminados: si tus amigos o familiares todavía pueden ver los estados que acabas de borrar, quiere decir que tienes la versión Plus de WhatsApp.

ASÍ PUEDES PUBLICAR VIDEOS EN TUS ESTADOS DE WHATSAPP SIN OMITIR PARTES

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Estado de video y descargador”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Antes de seguir con los pasos, también asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app que has descargado y concédele todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

La interfaz principal es sencilla, tienes 4 opciones, presiona sobre la que dice “Status Uploader”.

Serás derivado a la galería de tu celular, escoge el video que quieres publicar en tus estados.

Probablemente te aparezca publicidad, retrocede y el video se va a reproducir. Aquí tienes que oprimir en la flecha que se encuentra abajo a la derecha.

Se abrirá WhatsApp, toca en “Mi estado” y luego en la flecha verde de abajo.

El video ya estará partido como en Instagram, si deseas eliminar una parte solo púlsala y arrastra hacia “Eliminar”.

Finalmente, añade una descripción y procede a publicar el video sin partes omitidas.

