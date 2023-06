El CEO de la compañía Meta, Mark Zuckerberg, anunció a través de sus redes sociales la llegada de una nueva función de WhatsApp denominada “Silenciar llamadas de números desconocidos”, como su propio nombre lo indica, no sentirás las llamadas entrantes de los usuarios que no hayas registrado en tu agenda de contactos. Sin duda es un buen método para evitar los spam de aquellas cuentas empresas que quieren ofrecerte sus productos o servicios.

Tras haber activado la función, los usuarios no agregados aún podrán llamarte por WhatsApp, el detalle es que tú no sentirás nada porque no sonará el ringtone y tampoco vibrará, incluso no aparecerá la ventana emergente de la llamada, sin embargo, todavía saldrá en el registro de “Llamadas” del aplicativo y “Notificaciones” de tu smartphone con sistema operativo iOS y Android.

La herramienta se probó inicialmente en la versión beta de WhatsApp, un programa en donde algunos usuarios utilizan las nuevas funciones antes de que lleguen a la versión estable; como obtuvo buenas críticas por parte de los beta tester, el equipo de Meta decidió implementarla en la versión oficial, así que todavía se encuentra en su etapa de despliegue.

La guía para silenciar las llamadas de números desconocidos en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play y App Store. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha en Android); o el engranaje (abajo a la derecha en iOS).

Accede a los “Ajustes” y luego al apartado que dice “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y presiona la opción denominada “Llamadas”.

Finalmente, activa el interruptor “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

Aquí verás la siguiente descripción: “Se silenciarán las llamadas de números desconocidos, pero se seguirán mostrando en la pestaña llamadas y en tus notificaciones”.

Así puedes cambiar el check del selector de medios por los números en WhatsApp

Por el momento, esta característica solo está disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

para los usuarios de Android. No te preocupes que también te enseñaremos de descargarla.

Primero, ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “WhatsApp”.

Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la beta de WhatsApp e ingresa a cualquier conversación.

Luego, presiona el ícono del clip > “Galería”.

Finalmente, pulsa sobre una foto o video por unos segundos, en lugar del check te saldrá el número 1, luego solo toca los demás archivos y verás el 2,3,4, etc.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

