Desde que WhatsApp se creó en el año 2009, ha lanzado un total de tres versiones: la aplicación móvil, para dispositivos Android o iOS; la Desktop, para sistemas operativos Windows, Mac OS, Linux, etc.; y la Web, para cualquier navegador como: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc. Hoy te enseñaremos un truco muy sencillo para obtener todas las funciones de WhatsApp Plus en WhatsApp Web.

Antes de comenzar, te explicaremos lo que es WhatsApp Plus, se trata de una versión similar a WhatsApp Oficial, pues es muy famosa porque te permite personalizar por completo la interfaz de la aplicación, desde cambiar los colores, temas e incluso el fondo de pantalla. Además, tiene más funciones que la propia app de la compañía Meta, por ejemplo: ofrece emojis exclusivos, ocultar el ‘En Línea’ mientras estás conectado, ver viejos estados a pesar de haber sido eliminados, entre otras.

Aunque WhatsApp Plus puede parecer superior a la app original ofreciéndote mejores y exclusivas funciones de privacidad, lo cierto es que la plataforma no cuenta con el cifrado de extremo a extremo, ¿Qué quiere decir esto? que la versión Plus es capaz de acceder a tus conversaciones cuando quiera, asimismo, no la encuentras en la Google Play o App Store, sino la debes descargar de sitios externos.

Habiendo aclarado este punto, también es importante resaltar que para tener las mismas funciones de WhatsApp Plus en WhatsApp Web, deberás descargar una extensión de la Chrome Web Store denominada WA Web Plus, la obtienes haciendo clic aquí.

CÓMO CONVERTIR WHATSAPP WEB A WHATSAPP WEB PLUS

Tras haber instalado la extensión, haz clic en el ícono del rompecabezas (Extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho de Chrome, al costado de la foto de perfil de Gmail.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero, busca ‘WA Web Plus para WhatsApp’ y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en ‘Fijar’.

Si te das cuenta ahora en el extremo superior derecho saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta es la extensión ‘WA Web Plus’.

Una vez que tienes el atajo de la extensión (fijar), ingresa de manera normal a WhatsApp Web .

. Ahora, aprieta en el ícono de ‘WA Web Plus’.

Se abrirá una larga lista de funciones que ya tiene WhatsApp Plus para móviles. Marca alguna para activarla.

Por ejemplo: puedes reproducir mensajes de voz sin que aparezca el visto azul; ocultar la palabra escribiendo cuando redactas un texto; el modo invisible, aún estando conectado no aparecerá la palabra “En línea”; restaurar mensajes eliminados; fijar más de tres chats, etc.

Son demasiadas funciones, e incluso cuenta con algunas que WhatsApp Plus no tiene, como la de habilitar el botón de pulgar arriba y reacciones de mensajes como en Facebook Messenger, bloquear la pantalla para acceder solo con una clave, etc.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.