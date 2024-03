WhatsApp implementará pronto la opción para poder transcribir tus audios a texto. Si bien esa función aún está en desarrollo, ya que solo lo tienen los usuarios Beta tester, existe un truco que he estado usando desde hace algunos meses gracias a la inteligencia artificial. Se trata de la opción para saber qué dice una nota de voz sin necesidad de escucharla, ello empleando la IA de LuzIA, misma que se encuentra en varios idiomas en todo el mundo y que puedes unirla a la plataforma de mensajería con solo agregar su número en tu dispositivo móvil totalmente gratis. Si lo quieres emplear ahora y no tener que esperar la herramienta de Meta que te permitirá hacerlo, entonces aquí te dejo todos los pasos que he experimentado para que ya nunca más tengas que presionar play en los audios largos que te llegan a la app.

Cómo transcribir audios a texto en WhatsApp con LuzIA

Primero que nada deberás agregar a LuzIA a tu WhatsApp

Para ello tienes que registrar su número en tus contactos. Este es +34 613 28 81 16

Recuerda poner el código de país para que no falles.

Una vez hecho esto, toca el segundo paso. Abre WhatsApp y abre la conversación donde te mandaron un audio.

WHATSAPP | Así uso el truco para poder transcribir todos los audios de WhatsApp a texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese instante pulsa alrededor de un segundo el mensaje en cuestión.

Ahora presiona en “reenviar” y elige como contacto a LuzIA .

. La inteligencia artificial detectará automáticamente que se trata de un audio y te brindará la traducción exacta.

WHATSAPP| De esta manera podrás ver tu audio de WhatsApp transcrito a texto. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Eso sí, si es que existe alguna palabra o frase que no se entiende, la inteligencia artificial lo dejará en blanco.

De esa manera podrás transcribir ese audio a texto en WhatsApp sin necesidad de usar programas externos que pueden generar un peligro en tu cuenta.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

Síguenos en nuestras redes sociales: