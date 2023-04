WhatsApp está sancionando drásticamente a los que utilizan WhatsApp Plus con un baneo permanente o temporal, ello se debe a que esta APK cuenta con funciones que no tiene la app de Meta y que suelen ser peligrosas ya que no tienen el cifrado de extremo a extremo.

Cabe precisar que con WhatsApp Plus no solo puedes descargar los estados de tus amigos, sino también su foto de perfil o las imágenes que solo se ven una vez. Incluso tiene la opción para cambiar el color de la plataforma y hasta ocultar el “escribiendo” de una manera rápida y fácil.

Pero hay un detalle si tu amigo usa WhatsApp Plus y tú estés usando WhatsApp con normalidad. Aquí en MAG te diremos cómo es posible que te sanciones en menos de un segundo.

Así pueden hackear o banear tu cuenta de WhatsApp

En primer lugar tu amigo tiene que usar WhatsApp Plus y para que te baneen, puede que tenga habilitada la opción para poder ver los mensajes que eliminas.

Por lo que, si ellos tienen activa la función, verán siempre esos textos que has decidido borrar, por lo que la privacidad se rompe.

Asimismo, tus conversaciones no están cifradas, por lo que cualquier tercero podrá ver tus chats.

Pero también puedes ser sancionado.

Si tu amigo te envía algo usando las funciones exclusivas de WhatsApp Plus, tu WhatsApp puede volverse cómplice.

Como consecuencia, tu WhatsApp tendrá una suspensión temporal o permanente.

Lo mejor será que bloquees a esa persona o simplemente le recomiendes a que regrese a usar WhatsApp.

Una de las cosas que suele generar esto son los famosos mensajes bomba.

Síguenos en nuestras redes sociales: