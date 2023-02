Desde la llegada de WhatsApp, la aplicación se ha vuelto cada vez más popular, incluso ha superado a otras apps de mensajería como Telegram, Line, entre otras. En ese sentido, no es de extrañar que empresas como Apple, quieran aprovechar esta herramienta para brindarle más comodidad a sus usuarios.

Una de las opciones más rápidas es con un Apple Watch. Por medio de este reloj inteligente, es posible recibir los mensajes de WhatsApp y responderlos es instantes. No obstante, por ahora existen ciertas limitaciones a comparación de usar la app en un smartphone, como en los iPhone.

Pese a este inconveniente, no es de dudar que usar WhatsApp en el Apple Watch puede sacarte de apuros, sobre todo, en situaciones donde no te sea factible exponer tu smartphone, ya sea porque estás manejando un auto o simplemente no lo tengas a la mano. Por ello, en MAG te enseñamos cómo configurar la app en el reloj de Apple.

Cómo usar WhatsApp en el Apple Watch

Manejar WhatsApp en el Apple Watch puede resultar una de las cosas más cómodas de hacer, por lo que te mostramos cómo puedes configurarlo sin problemas.

Antes de comenzar este truco, cabe aclarar que no existe una app de WhatsApp que se instale en el Apple Watcha.

Por ello, solo podrás recibir las notificaciones que te lleguen en el iPhone y poder responder brevemente.

En ese caso, deberás acceder a la app Watch en el iPhone.

Luego, entra al apartado Notificaciones.

De inmediato, te aparecerá una lista con las apps disponibles, activa WhatsApp.

Asimismo, asegúrate que las notificaciones en el iPhone también estén habilitadas.

Para esto, entra al apartado Ajustes y en activa Notificaciones.

A partir de ahora, cada vez que recibas un mensaje de WhatsApp te aparecerán dos opciones.

La primera es responder por medio de una sugerencia o a través de un mensaje personalizado.

En este último apartado, puedes escribir a mano alzada sobre la pantalla del Apple Watch, también tienes la opción de mandar un mensaje de voz que se transforme en texto o incluso mandar un emoji.

Ten en cuenta que no es posible, por el momento, mandar respuestas largas, pero sin duda usar tu Apple Watch para responder mensajes de WhatsApp es algo que te puede sacar de apuros.

Cómo saber si tu expareja miró tus estados sin abrir WhatsApp

Lo primero será descargar WhatsApp Plus.

Recuerda que dependerá de cada uno si desea hacerlo o no.

Para ello te dejamos el enlace para que así puedas descargarlo.

para que así puedas descargarlo. Una vez dentro de WhatsApp Plus, lo que debes hacer será ingresar a los tres puntitos de la esquina superior.

Ahora simplemente anda a Mods, luego a Pantalla principal y allí activa el botón de “Notificación de historia vista”.

De esa manera cuando alguien mire tu estado, podrás recibir la confirmación mediante una notificación.

Lo mejor de todo es que no es necesario abrir WhatsApp Plus para darte cuenta.

Así lograrás saber si tu expareja ha visto un estado tuyo o no. Recuerda que debes colgar el tuyo primero, así que hazlo y descúbrelo.

