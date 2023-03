¿Quieres usar WhatsApp en varios dispositivos? Si bien existe WhatsApp Business como una opción alterna para utilizar dos cuentas y así comunicarte con tus contactos de manera organizada, no es precisamente una gran solución si lo que deseas es tener la misma cuenta y número.

Para llevar a cabo este método, no es necesario recurrir a aplicaciones externas y que pueden resultar peligrosas come es WhatsApp Plus, ya que es una alternativa totalmente oficial y que se encuentra en la aplicación de Meta.

De esta manera, podrás usar varios dispositivos con la misma cuenta de WhatsApp y con el número original sin problemas. ¿Cómo lograrlo? A continuación, te mostramos una guía con todas las indicaciones que debes saber. Presta atención.

Así puedes tener WhatsApp en dos dispositivos con el mismo número

Con este truco podrás usar la misma cuenta de WhatsApp en dos mismos dispositivos sin necesidad de instalar WhatsApp Business. Aquí te explicamos los pasos a seguir y cuáles son los requisitos.

Primero, debes usar un iPhone para tu cuenta principal de WhatsApp y el otro dispositivo debe ser un Android.

Asimismo, puedes vincular hasta cuatro dispositivos como máximo y el principal no necesariamente debe estar en uso, ya que puede estar apagado o en modo avión.

Una vez tengas esto disponible, instala WhatsApp en tu celular o tableta Android.

Luego, sigue los pasos indicados por la app y en la parte en la que debas colocar tu número móvil, deberás pulsar en los tres puntos, ubicado en la zona superior derecha.

Tras esto, dale a “Vincular dispositivo”. De inmediato, te aparecerá un código QR.

Ahora, entra en el apartado “Configuración” desde tu iPhone y toca en “Dispositivos vinculados”.

Seguido, presiona en “Vincular dispositivo” y al abrirse la cámara enfócala en el código QR de tu Android.

Espera que se sincronicen todos los datos de WhatsApp al otro dispositivo.

Finalmente, podrás usar ambos dispositivos para chatear con amigos o cualquier contacto.

Cabe resaltar que este truco tiene algunas limitaciones como no poder eliminar o editar chats en los dispositivos vinculados y que el móvil o tablet principal deben estar desactivado máximo 14 días, de lo contrario las otras cuentas se deshabilitarán.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: