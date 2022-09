WhatsApp es una plataforma de comunicación instantánea en donde puedes conversar con tus contactos a través de los chats grupales o personales, sin embargo, es probable que en algún momento no hayas respondido todos los mensajes porque te hablaron muchas personas al mismo tiempo, es así como los olvidas y se van perdiendo en la parte final de la interfaz principal del aplicativo, ¿Te gustaría saber cómo ver la lista con todos los chats que todavía no has leído? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Meta continúa añadiendo nuevas funciones en WhatsApp para que se consolide como la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial, por ello, un importante grupo de usuarios aún no conocen todas las herramientas que existen al interior de la plataforma de color verde, por ejemplo: se creó la opción para enviar fotos y videos que se puedan ver una sola vez; la autodestrucción de mensajes después de 24 horas, 7 días o tres meses; la reproducción de audios al doble de velocidad, etc., se han implementado demasiadas funciones en los dos últimos años.

Una de las herramientas poco conocidas de WhatsApp es la denominada “No leídos”, la cual está camuflada y no se encuentra entre los ajustes. Como su propio nombre lo indica, la función te ayudará a crear una lista con todos los chats que has ignorado o no has contestado hasta la fecha, de esta manera no tendrás que buscarlos manualmente entre todas tus conversaciones.

LA GUÍA PARA VER LOS CHATS QUE NO HAS CONTESTADO EN WHATSAPP

Primero, corrobora que WhatsApp no tengas actualizaciones pendientes.

no tengas actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es oprimir en la opción “No leídos”.

De inmediato, te saldrá una lista con todos los chats personales o grupales que no has contestado hasta la fecha.

DESCUBRE SI TU PAREJA HA ELIMINADO CHATS EN WHATSAPP

Ingresa a WhatsApp y vuelve a apretar el ícono de los tres puntos verticales > “Ajustes”.

y vuelve a apretar el ícono de los tres puntos verticales > “Ajustes”. Aquí vas a tocar los apartados “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”.

Desplázate hacia abajo y en la sección “Chats” vas a ver el nombre de todos los contactos con los que alguna vez has hablado.

Finalmente, retrocede hasta la interfaz principal de WhatsApp y si no está el nombre de ese usuario significa que su chat ha sido eliminado.

Listo, eso sería todo. No accederás a los mensajes, pero sí a las fotos y videos que ambos se han enviado por una conversación de WhatsApp. Es importante aclarar que este truco lo debes utilizar con buenas intenciones, de repente para recuperar los archivos multimedia que tu pareja le ha enviado a un contacto en específico, ya sea porque perdió la conversación al trasladar su cuenta a otro dispositivo móvil o por otros motivos.

