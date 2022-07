WhatsApp está añadiendo nuevas funciones no solo para mejorar el chat, sino también la privacidad de todos sus usuarios. En la actualidad la aplicación ya te permite reaccionar con cualquier emoji, además de realizar videollamadas con hasta 32 personas al mismo tiempo y crear stickers personalizados.

¿Quieres que tus amigos no sepan que viste sus estados de WhatsApp ? Pues existe un sencillo truco para que puedas visualizar los denominados status sin la necesidad de que tu contacto sepa que lo has visto. Lo mejor de todo es que no necesitas descargar una app de terceros que dañen tu cuenta.

CÓMO VER LOS ESTADOS DE WHATSAPP SIN DEJAR HUELLA

Lo primero será ingresar a WhatsApp desde tu dispositivo Android o iPhone.

Tras ello ingresa a Ajustes y luego a Cuenta.

En ese instante deberás pulsar sobre Privacidad.

Allí hay un botón activo que se llama “Confirmaciones de lectura”.

De esta manera podrás desactivar las confirmaciones de lectura en WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Simplemente deshabilitalo.

Eso sí, ya no verás el doble check azul ni nada por el estilo. Tampoco tus amigos sabrás que leíste su mensaje.

De esa manera podrás ver los estados de WhastApp de todos tus amigos sin dejar rastro ni nada del mundo.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

