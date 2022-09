Todas las aplicaciones pueden presentar errores en cualquier momento, pero el fallo más común en los dispositivos móviles con S.O. Android es que el aplicativo se cuelgue y no te permita utilizarlo, por lo que debes proceder a “forzar su cierre” desde las configuraciones del smartphone. Esto ocurre con frecuencia en WhatsApp, sin embargo, la referida opción no solo sirve para que reinicies la plataforma de mensajería, sino te ayudará a evitar que aparezcas en línea cuando incluso no te encuentras utilizando la app.

Seguro que en más de una ocasión tus amigos o pareja te han hecho problema porque te han visto en línea por la madrugada tras ingresar a tu chat de WhatsApp, algo que no es cierto. ¿Por qué apareces conectado? simple, porque las copias de seguridad se realizan diariamente a las 2.00 a. m., y si dejas la app abierta en segundo plano continuará ejecutando procesos pese a que no la estás utilizando.

El estado de conectividad puede durar unos 15 a 30 segundos aproximadamente, aunque en algunos casos supera hasta el minuto, ¿Cómo evitar seguir en línea? de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Fayerwayer, tienes que “forzar el cierre” de WhatsApp todas las noches, es la única manera de cerrar todos los procesos del aplicativo de Meta.

CÓMO FORZAR EL CIERRE DE WHATSAPP

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Aplicaciones”.

Aquí te aparecerán todas las apps que has instalado en tu celular. Accede a WhatsApp .

. El siguiente paso es oprimir en la opción denominada “forzar cierre”, la cual se encuentra en el extremo inferior derecho.

Finalmente, el dispositivo te avisará que forzar la detención de una app puede generar errores, dale en “Aceptar”.

Listo, de esta manera ya no aparecerás en línea cuando WhatsApp realice una copia de seguridad a las 2 o 3 de la madrugada.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

