WhatsApp está llena de cosas bastante curiosas, puedes encontrar desde la opción para poder editar no solo los mensajes enviados, sino también los que acaba de leer tu amigo. Además de ello, se ha integrado una nueva función para enviar los denominados videomensajes, videos cortos de 40 segundos con los que puedes saludar a tus amigos.

Pero una de las cosas que siempre buscan las personas es saber con quién chatea tu pareja y por qué se demora demasiado en contestarte. Ahora ya lo podrás conocerlo con este sencillo truco de WhatsApp , pero eso sí, solo debes pedirle permiso para coger su dispositivo móvil.

En caso ella o él no quiera, es mejor no obligarlo ya que eso resultaría no solo perjudicial para tu pareja, sino para ti ya que eso está totalmente penado.

Mira con quién chatea tu pareja en WhatsApp sin que lo sepa

Lo primero que debes hacer será pedirle permiso a tu pareja para coger su celular.

No es necesario indicarle que entrarás a su WhatsApp.

Luego de ello chequea su cuenta.

Pero tampoco debes desplazarte por todas las conversaciones.

Abre los Ajustes, luego ingresa a Almacenamientos y Datos

En ese sitio pulsa donde dice “Administración de almacenamiento”.

WHATSAPP | Solo debes de seguir todos estos pasos para poder espiar las conversaciones de WhatsApp de tu pareja.

Ahora verás el listado completo de todas las personas con las que chatea tu pareja.

En ese listado observarás que existen una serie de nombres. La primera persona que aparece es con la que habla más.

Lo más probable es que seas tú, así que no te preocupes por ello.

Recuerda que es básico tener que decirle a tu pareja que te de la clave de su teléfono para acceder a ello.

En el caso de que tu ‘media naranja’ haya activado los mensajes temporales en WhatsApp, estos se podrás borrar en 24 horas y no dejarán rastro alguno.

