WhatsApp se viene actualizando con frecuencia para brindarle un mejor servicio a los usuarios, quienes ya están conociendo las populares versiones modificadas o alteradas, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., el objetivo de Meta es que las personas no migren a los referidos programas, así que cada semana agregan una nueva herramienta en su plataforma de comunicación instantánea.

En esta oportunidad, desde Mag te diré cuáles son y para qué sirven las últimas funciones de WhatsApp que llegaron recientemente (última semana), por supuesto que primero se probarán en la versión beta de la aplicación y luego será publicada en la plataforma estable (oficial), misma que también te enseñaré a descargar.

Como se recuerda, la beta de WhatsApp es un programa en donde los usuarios pueden utilizar las nuevas herramientas antes que todos, así ayudan emitiendo sus comentarios en la Google Play o App Store sobre su experiencia probando una función para que Meta corrija ciertos detalles y proceda a publicarla en el aplicativo estable.

Estas son las 5 nuevas funciones de WhatsApp

Vincular tu cuenta a WhatsApp Web con número de celular: ahora será posible enlazar tu cuenta en WhatsApp Web con el número de teléfono, significa que ya no será necesario escanear el código QR, pero recuerda que dicha función fue pensada para los usuarios que tienen problemas con la cámara de su smartphone.

Vincular cuenta en WhatsApp Web con número de teléfono. (Foto: GEC)

Filtros de conversaciones: ahora las pestañas “chats”, “estados”, “comunidades” y “llamadas” se ubican en la parte inferior (en Android), incluso les agregaron unos íconos, así que arriba irán los siguientes filtros de chats: “todos”, “no leídos”, “personales” y “empresas”. Está claro qué hará cada uno.

Como puedes apreciar en la imagen, arriba se encuentran los "filtros de conversaciones" y abajo las diferentes pestañas de navegación. (Foto: WabetaInfo)

Sugerencia de Stickers: al momento de escoger un emoji la referida aplicación lo asociará con las pegatinas que descargaste por la propia aplicación o las que obtuviste con ayuda de programas externos, así te van a recomendar una o varias calcomanías relacionadas a ese emoticón para que accedas al mismo de inmediato.

Así funciona la sugerencia de stickers. (Foto: GEC)

Envío de vídeos en alta resolución: así como es posible compartir imágenes con su calidad original, con los videos ocurre algo similar gracias a esta nueva herramienta, la cual te permitirá enviar videos en HD (608 x 1206), es cierto también se aplica una ligera compresión, pero no tanto como antes. Por ejemplo: supongamos que deseas enviar un video en Full HD (1920 x 1080), la app de mensajería no acepta esta calidad y lo comprimirá a HD.

Envío de videos en alta resolución. (Foto: WabetaInfo)

Ajuste del tamaño del texto en el programa de WhatsApp para Windows: la última versión beta del programa para ordenadores con sistema operativo Windows incluye una funcionalidad que va a permitir ajustar el tamaño del texto según tus necesidades.

Ajustar tamaño de texto. (Foto: WabetaInfo)

Cómo descargar WhatsApp Beta para Android

Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo >aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Listado de apps que no debes descargar para evitar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que el primer baneo tendrá una duración máxima de 24 horas, en esta situación no serás capaz de enviar o recibir mensajes, tampoco ver estados o realizar llamadas y videollamadas. Si detectan que sigues utilizando versiones piratas ahora sí te bloquearán para toda la vida.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

WhatsApp Transparente

WhatsApp Aero

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp MA

FMWhatsApp

YoWhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

HeyWhatsApp

