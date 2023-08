Cada semana aparecen nuevas funciones o cambios radicales en WhatsApp Messenger, el servicio de mensajería instantánea perteneciente al conglomerado Meta. Para que alguien empiece a chatear contigo a través de la referida plataforma solo necesita conseguir tu número telefónico, sin embargo, ¿Qué deberías hacer si te están acosando? muchos no saben si tienen que “bloquear” o “reportar” al usuario, en Mag te explicaremos las diferencias de cada una para que tomes una correcta decisión.

Las herramientas que acabamos de mencionar también son muy útiles cuando una empresa no deja de ofrecerte sus productos o servicios, incluso si ya le dijiste que no estás interesado. ¿En qué se diferencian reportar y bloquear? el primero es una opción previa al bloqueo (en la mayoría de los casos), se utiliza cuando te acosan, recibes amenazas o envían contenido inapropiado, incluso puedes reportar estados; el segundo, como su propio nombre lo indica, sirve para bloquear a un contacto, así evitarás que tenga contacto contigo, significa que no podrá enviarte mensajes o llamarte.

Es necesario aclarar que WhatsApp tendrá acceso a los últimos 5 mensajes del contacto que has reportado, asimismo, este usuario no será notificado de tu accionar. La app empezará una investigación para determinar si han incumplido con sus términos y condiciones, ¿Qué ocurre si procede tu reporte? dependiendo de la gravedad, el número será suspendido de manera temporal o permanente.

Cómo bloquear y reportar a un contacto en WhatsApp

Ya sabes las diferencias de cada uno, ahora te enseñaremos a utilizarlas.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la app y accede al chat que deseas reportar o bloquear.

El siguiente paso es presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, oprime en “Más”.

Finalmente, reporta o bloquea al usuario.

Los pasos para publicar estados textuales de WhatsApp con nuevos tipos de letra

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a la página web “Unicode Text Converter”, si no la encuentras haz clic en el siguiente enlace .

. Te aparecerá un recuadro en blanco, aquí escribe lo que quieres publicar en tu estado de WhatsApp, puede ser: “Hola, ¿Cómo están?”.

El siguiente paso es presionar en el botón “Espectáculo”, se ubica a la derecha.

En cuestión de segundos te mostrarán 35 diferentes fuentes poco comunes.

Copia la que más te gusta y luego abre WhatsApp.

Oprime la pestaña de estados > luego el ícono del lápiz > realiza una pulsación donde dice “ Escribe un estado ”.

”. Se desplegará la opción “Pegar”, tócala.

Finalmente, publica la historia.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp ? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: