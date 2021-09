Los emoticones de WhatsApp se han convertido en un pieza muy importante al momento de chatear con otra persona, ya que así no solo la conversación se siente más dinámica y divertida, sino que también podrán saber cómo te sientes en ese momento. La mayoría de emojis expresan diferentes sentimientos como: alegría, tristeza, preocupación, ira, etc., sin embargo, hay algunos que representan algo en específico y no necesariamente estados ánimo, este es el caso de los botones A, AB, B, CL y O, ¿Sabes lo que significan? A continuación lo explicaremos.

WhatsApp es considerada la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, pues actualmente ya supera la exorbitante cifra de 5 mil millones de usuarios según la Google Play Store. Además, es la aplicación con mayor cantidad de emojis, sumando más de 3 mil y ubicados en las siguientes categorías: Emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y finalmente banderas.

En la séptima sección de las que acabamos de mencionar se encuentran los cinco íconos o botones que muchos cibernautas aún no conocen y se preguntan ¿Para qué se habrán creado estos emojis? Te informamos que todos tienen algo en común, pero, representan diferentes cosas.

Los emojis A, AB, B CL y O fueron creados en el año 2010 y aprobados por Unicode en el 2015, todos se muestran dentro de un cuadrado de color rojo con las letras blancas y en mayúscula, ¿Qué significan? Pues se trata de los grupos sanguíneos de las personas, aunque otros usuarios lo utilizan para empezar cualquier palabra que comience con las mencionadas letras, a excepción de la AB o la CL, informó el portal web Emojipedia.

Emoticones de la cara derramando lágrimas (Foto: Emojipedia).

¿Sabías que este mes de septiembre se ha lanzado un nuevo paquete de emojis? Te recomendamos hacer clic aquí para que puedas conocer los nuevos emojis que utilizarás. Entre ellos se encuentra un ‘hombre embarazado’, ‘la boca mordiéndose los labios’, ‘manos que forman un corazón’ y muchos más.

