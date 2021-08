¿Te han enviado este emoticón? ¿Lo has utilizado alguna vez? si has compartido el emoji de las personas con orejas de conejo en ocasiones donde el tema de conversación eran las conejitas de Playboy, entonces lo has empleado de manera incorrecta. Todos estos clásicos íconos de color amarillo que acompañan a WhatsApp desde sus inicios fueron creados para expresar algo en específico, no hay ninguno que no tenga un significado.

Cuando hablamos de la plataforma de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, todos pensamos en WhatsApp, pues esta app de Facebook actualmente cuenta con más de 5 mil millones de usuarios en todo el mundo. A la fecha, el referido aplicativo de color verde tiene más tres mil emojis en las siguientes categorías: Emoticones y personas, animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes y lugares, objetos, símbolos y banderas

CUÁL ES SU SIGNIFICADO

El emoticón de las personas con orejas de conejo se muestra en su mayoría de veces representada por mujeres, aunque este ícono también tiene una versión para varones. Además, viste un traje negro hasta las rodillas y en todas las versiones tiene los brazos descubiertos. WhatsApp te brinda la oportunidad de poder cambiarle la tonalidad de la piel, ya que por defecto viene de color amarillo.

Si enviabas o recibías este emoticón en contextos donde te referías a una conejita de Playboy, pues el ícono ha sido mal utilizado; el emoji de las personas con oreja de conejo se crearon para expresar diversión, irse de fiesta o amistad en algunas ocasiones.

TAMBIÉN ES CONOCIDO CON ESTOS NOMBRES

Ballet.

Chicas bailando.

Vamos de fiesta.

Coristas.

Personas bailando con orejas de conejo.

Mujer con orejas de conejo.

El diseño de los emoticones varia de acuerdo al sistema operativo, equipo móvil o red social (Foto: Emojipedia)

¿Sabías que se va a lanzar un nuevo paquete de emojis? te recomendamos hacer clic aquí para que puedas conocer los nuevos emojis que utilizarás el próximo mes de septiembre. Entre ellos se encuentra un ‘hombre embarazado’, ‘boca mordiéndose los labios’, ‘manos que forman un corazón’ y muchos más.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.