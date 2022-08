Tu cuenta de WhatsApp es una de las cosas que no quisieras que caigan en manos equivocadas, ya que por aquí sueles almacenar, enviar y compartir información muy personal, como por ejemplo: cuentas bancarias, contraseñas, direcciones, etc.; sin embargo, debes tener mucho cuidado cuando vincules tu cuenta a WhatsApp Web, sobre todo si se trata de un ordenador o portátil que no te pertenece. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que descubras si te están espiando las conversaciones sin que te des cuenta. Toma nota.

Es cierto que WhatsApp cuenta con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad y privacidad en dónde solo tú y las personas con quiénes chateas son capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían, ni siquiera WhatsApp puede tener acceso a ese contenido , pero, existen otras formas en las que alguien puede estar espiando tus conversaciones sin que lo sepas, y esto se debe a un error que muchos usuarios cometen cuando ingresan a WhatsApp Web.

Se trata de un descuido que la mayoría comete por exceso de confianza, “ Dejar la sesión abierta cuando ingresan a WhatsApp Web ”, si lo haces en la PC o laptop de tu casa, tu cuenta permanecerá abierta incluso si cierras la pestaña del navegador, a menos que alejes mucho tu celular de la computadora o apagues el acceso a internet del smartphone, de esta manera la sesión se cerrará automáticamente.

Con la llegada del nuevo modo “Multidispositivos” (que todavía se encuentra en etapa de desarrollo), tendrás que acostumbrarte a cerrar la sesión de tu cuenta de todas maneras, ya que el objetivo de dicha herramienta es que utilices todas las versiones de WhatsApp de manera independiente al celular, significa que podrás chatear por WhatsApp Web y Desktop incluso si el móvil se encuentra apagado. Habiendo aclarado esto, descubre cómo te pueden espiar por WhatsApp Web y qué es lo que debes hacer para evitarlo.

ASÍ PUEDES SABER SI ESTÁN ESPIANDO TUS CONVERSACIONES DE WHATSAPP WEB

Primero, corrobora que la app móvil de WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o Apps Store iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o Apps Store iOS. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, aprieta donde dice ”Dispositivos vinculados”.

Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección “Estado del dispositivo”.

Te aparecerán todas las sesiones abiertas con fecha y hora, si alguien está revisando tus conversaciones en tiempo te saldrá “Sesión activa”.

Pueden aparecer los dispositivos Windows, Mac, Android, iOS, Desktop y navegadores como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, si no reconoces alguno oprímelo y luego escoge “Cerrar sesión” .

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

Síguenos en nuestras redes sociales: