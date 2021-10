Queda poco tiempo para que acabe el mes de octubre y como ya se pudo conocer, desde el próximo 1 de noviembre, WhatsApp presentará una nueva actualización que no solo traerá consigo nuevas herramientas, sino que ya no será compatible con una larga lista de móviles de reconocidas marcas como por ejemplo: Samsung, Xiaomi, LG, Apple, etc. En esta oportunidad te presentaremos la lista de celulares ZTE que ya no tendrán acceso a la referida plataforma de mensajería instantánea.

A partir del otro mes, los móviles con más de 10 años de antigüedad dejarán de tener WhatsApp, esto debido a que las apps se van actualizando y necesitan sacar nuevos parches de seguridad que no son compatibles con los dispositivos desactualizados. Si WhatsApp decide continuar brindando su servicios a estos usuarios, la compañía estaría dejándolos vulnerables ante cualquier ciberataques por parte de los hackers, así todos sus datos e información personal se encontrarían en riesgo.

LISTA DE CELULARES ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Los dispositivos en donde no funcionará WhatsApp serán aquellos que tienen como sistema operativo Android 4.0.4. Es por ello que si tienes un dispositivo de ZTE con estas características, entonces es momento de adquirir otro equipo o revisar si puedes actualizar a una versión superior. Como requisito mínimo te piden Android 4.1 Jelly Bean.

Para poder saber si tu celular ZTE tiene Android 4.0.4 o inferior debes ingresar a los “Ajustes” de tu móvil, desplazarte donde dice “Sistema y actualización”. Allí verás la pestaña que indica “Info de Sistema”. En ese apartado no solo verás la versión de Android, sino también qué número de capa de personalización tienes.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.