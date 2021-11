Durante el transcurso del año 2021, WhatsApp ha lanzado una gran cantidad de funciones que la mayoría aún no conoce, estas son muy útiles no solo porque ofrecen una mejor experiencia, sino también porque le brinda al usuario mayor privacidad y seguridad al momento de enviar cualquier mensaje, foto, video o documento Word, Excel, PDF, etc. Por esta razón, haremos un listado con las mejores herramientas que la app de color verde añadió recientemente en su plataforma.

Es importante aclarar que solo elegiremos funciones nuevas y oficiales que la referida aplicación de mensajería instantánea ha lanzado en su versión estable Desktop y Web, quiere decir que no incluiremos las herramientas en desarrollo que están disponibles en WhatsApp Beta.

VISTA PREVIA DE ENLACES

No todos los enlaces que te envían por WhatsApp son sitios seguros, pues muchas veces las cadenas de mensajes resultan ser un intento de los ciberdelincuentes para expandir un virus denominado malware, el cual ponen en riesgo todos tus datos personales e información bancaria. Para evitar esto, la app de Mark Zuckerberg añadió la vista previa de enlaces, quiere decir que cada vez que envíes o recibas un link, automáticamente sabrás o tendrás una idea de a dónde ingresaras si lo presionas.

VER FOTOS Y VIDEOS UNA SOLA VEZ

Se trata de una herramienta que llegó el pasado mes de julio. Consiste en que los usuarios pueden enviar fotos y videos que al terminar de visualizarlos, este archivo desaparecerá instantáneamente sin la posibilidad de verlo nuevamente. Aunque debes tener cuidado, pues todos pueden realizar capturas de pantalla.

Primero, abre WhatsApp e ingresa a cualquier chat.

e ingresa a cualquier chat. Ahora, haz clic en el ícono de un clip (si vas a enviar una imagen de tu galería) o presiona el ícono de la cámara (si vas a tomar una foto al momento).

Luego, selecciona la foto para que se abra en toda la pantalla.

Finalmente en la parte inferior derecha activa el símbolo del número 1 encerrado en un círculo y toca en enviar.

HERRAMIENTAS DE DISEÑO DE FOTOS EN WHATSAPP DESKTOP Y WEB

WhatsApp anunció hace unos días y de manera oficial, la llegada de las herramientas de edición básica para su versión de escritorio, quiere decir que ahora desde una computadora o laptop podrás recortar imágenes, rotarlas, agregarle texto, stickers y emoticones, algo que si antes necesitabas hacer mientras chateabas por un ordenador, tenías que recurrir a tu equipo móvil Android o iOS de Apple.

Primero, actualiza WhatsApp desde la Google Play Store o App Store.

desde la Google Play Store o App Store. Luego, cierra sesión en WhatsApp Desktop o Web (si en caso lo tienes abierto).

Ingresa nuevamente para escanear el código QR y así se actualicen las funciones.

Ahora, dirígete a un chat y haz clic sobre el ícono del clip que se encuentra en la parte inferior izquierda.

Se desplegarán varias opciones, pero, debes escoger la que dice fotos y videos.

Después, busca una imagen, automáticamente te aparecerán las herramientas de edición como: añadir emoji, sticker, texto, pintar con el pincel (paleta de colores), recortar y retroceder o adelantar un paso.

Finalmente, presiona en enviar.

MENSAJES TEMPORALES

Con el objetivo de otorgar mayor privacidad y almacenamiento, WhatsApp incluyó en su plataforma la herramienta Mensajes Temporales, estos consisten en desaparecer toda la conversación que tuviste desde que activaste dicha opción, en un tiempo estimado de 24 horas, 7 días o 90 días como máximo. Por ejemplo: si activas la función hoy a las 14:00 p.m. y chateas con cualquier persona durante muchas horas, mañana a la misma hora se eliminarán todos los mensajes enviados, incluyendo fotos y videos.

Abre WhatsApp e ingresa a un chat personal o grupal, presiona en el nombre del contacto.

e ingresa a un chat personal o grupal, presiona en el nombre del contacto. Se abrirán las configuraciones de ese chat. Desplaza la barra espaciadora hacia abajo y ubica la opción Mensajes Temporales, presiónala.

Por último, escoge el tiempo, entre 24 horas, 7 o 90 días.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.