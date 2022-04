Según la Play Store, esta aplicación ha sido descargada por más de 100 millones de usuarios alrededor del mundo. No cabe duda que WhatsApp es el servicio de mensajería preferido por aquellos que poseen un celular con sistema Android.

Desde que fue lanzada en el año 2009, la aplicación ha presentado una serie de novedades que facilitan la comunicación entre todos los usuarios. Las más recientes se podrán disfrutar desde mayo del 2022 y el portal Dato Chaco ha compartido las cinco características que veremos en la app de Meta, compañía de Mark Zuckerberg.

Comunidades

Sin excepción, todos formamos parte de un grupo de WhatsApp, en algunos participamos más que en otros, pero ahora la aplicación dará un paso adelante, pues dará más facilidades a los administradores de los mismos para que se puedan dar anuncios.

Además, se les dará facultad para eliminar mensajes que se consideren problemáticos. El objetivo es que no haya sobrecarga de mensajes.

También se implementarán nuevas formas para conectarse a una Comunidad.

La nueva actualización estará disponible desde mayo del 2022. Foto: Unsplash.

Reacciones

En este apartado se nota la influencia de Facebook en el servicio de mensajería. La idea es reducir el volumen de mensajes que quedan almacenados en los servidores de la aplicación.

Ahora solo bastará con presionar el mensaje recibido e indicar si es de nuestro agrado. Hasta el momento no se ha indicado cuáles son las reacciones que podremos visualizar, pero no se descarta que sea la misma que nos ofrece Facebook: me gusta, me divierte, me enoja, etc.

Compartir archivos de mayor tamaño

Ahora las fotos tendrán una mejor resolución, al igual que los videos, solamente por nombrar un par de formatos. Recordemos que los archivos de un gran peso eran enviados pero con una calidad inferior a la mostrada por el dispositivo de origen.

Debido a esto, ahora la capacidad de los archivos es de 2 GB.

Recuerda que si quieres enviar una foto, un video, un PDF, u otro formato, debes seguir estos pasos:

Entra al chat de WhatsApp al que deseas enviar un elemento que se encuentra en tu dispositivo

En la parte baja de la pantalla, en la barra donde se escribe el mensaje, verás un icono de clip. Presiónalo para ver las opciones.

Ahora puedes enviar archivos de mayor tamaño. Foto: Unsplash.

Se desplegará un cuadro donde se te permitirá anexar un tipo de archivo: documento, foto o video guardado en tu galería, audio, contactos, ubicación o un acceso a la cámara

Elige el formato deseado y toca el botón de un avión de papel en un fondo verde

Listo, el archivo se enviará. Recuerda que puede tardar un poco en procesar la subida, puesto que el tamaño y la velocidad de conexión influyen en la función.

Llamadas con más participantes

Hasta 32 participantes podrán hablar en simultáneo en una misma llamada. WhatsApp ha prometido seguir con los estándares de seguridad y mantener el cifrado de extremo a extremos.

Actualmente, solo se permiten 7 personas por llamada grupal. Si deseas realizar una llamada desde tu dispositivo Android, sigue este instructivo:

Entra a WhatsApp y dirigete a la pestaña de llamadas

Verás un listado con todas las llamadas hechas y recibidas en tu smartphone, en la parte baja de la pantalla verás un icono de un teléfono con el signo más dentro de un círculo verde.

Presiona el botón para ir al menú que te permitirá realizar una llamada grupal o seleccionar a un contacto de tu lista.

Toca el teléfono verde y se efectuará la llamada.

Recuerda que puedes escoger entre llamadas de voz y/o video.

