Telegram es una aplicación de mensajería instantánea al igual que WhatsApp ; sin embargo, esta última empresa perteneciente a Facebook, sigue siendo la líder indiscutible al contar con más de dos mil millones de usuarios en todo el mundo. Aunque ambos aplicativos tienen funciones muy similares también llegan a diferenciarse en ciertas cosas, por ello, en esta oportunidad te enseñaremos 9 herramientas que tiene WhatsApp y no Telegram.

Es importante señalar que Telegram mantiene una ligera ventaja en cuanto a funciones cada vez que se actualiza. Como se pudo conocer, hace poco WhatsApp implementó la herramienta que permite escuchar notas de voz o audios al doble de velocidad, pero, su principal competidor ya contaba con esta función hace mucho tiempo.

Todo apunta a que Telegram es casi lo mismo que WhatsApp e incluso superior, no obstante, hay nueve cosas que la aplicación de los hermanos Nikolái y Pável Dúrov aún no tienen o no incluyen de la compañía de Mark Zuckerberg.

AÑADIR CONTACTOS A TRAVÉS DE CÓDIGOS QR

Durante la coyuntura sanitaria por la pandemia de COVID-19, el código QR se viene utilizando prácticamente para todo, con el objetivo de no manipular dinero u objetos que incrementen el riesgo de contagio. Esta es una de las funciones en donde WhatsApp saca ventaja de Telegram, pues tiene la posibilidad de agregar contactos escaneando solamente el código QR sin necesidad de escribir su número telefónico.

Abre WhatsApp > dirígete a los tres puntos ubicados en el extremo superior derecho > presiona en “Ajustes”.

Se abrirá una nueva ventana con tu nombre e información. En el extremo superior derecho observarás el ícono de un código QR, púlsalo.

Aparecerán dos opciones “Mi código” y “Escanear código”, el primero es para que te agreguen el segundo para que tú agregues.

MENSAJES DESTACADOS

Todos los usuarios de WhatsApp alguna vez hemos destacado mensajes (favoritos), ya sean audios, mensajes, stickers, etc., sin embargo, los seguidores de Telegram aún no cuentan con esta opción y la están exigiendo hace mucho tiempo.

ESTADOS DE TEXTO

Los clásicos estados como en Windows Live Messenger, quién no lo recuerda, son otra de las características que Telegram no cuenta y que su competencia sí. Asimismo, estas pueden ser modificadas a tu gusto o elegir entre los estados predeterminados como: “Disponible”, “En el trabajo”, “Ocupado”, entre otros.

WHATSAPP EMPRESAS (BUSINESS)

Aunque es una aplicación paralela, WhatsApp cuenta con su versión empresas para comunicarse con sus clientes de manera directa. A pesar que en Telegram sí puedes crearte una cuenta de empresa, el proceso es más tedioso debido a que te piden rellenar el perfil y añadir todos tus productos al catálogo.

VIDEOLLAMADAS EN GRUPOS

Quizá en los próximos meses Telegram pueda sacar ventaja en cuanto a videollamadas grupales. Por el momento, esta función no está disponible en su aplicativo pero vienen desarrollándola con un estilo similar al de Zoom y podría estar lista en una futura actualización. En cuanto a WhatsApp te permite realizar videollamadas hasta con ocho personas, en Telegram solo con una.

MENSAJES REENVIADO MUCHAS VECES

Más que una herramienta es un aviso, con el objetivo de no propagar Spam o bulos (noticias falsas) promovidos por ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas bajo la modalidad del Phishing. Cuando queremos reenviar un mensaje a través de WhatsApp que no ha sido “Reenviado muchas veces”, podemos hacerlo hasta con un máximo de 5 personas. En caso sea un mensaje “Reenviado muchas veces” solo podremos enviarlo a una.

ESTADOS

WhatsApp incluyó hace mucho tiempo una pestaña de estados que es independiente de las conversaciones o chats, quiere decir que si quieres publicar estados lo haces y en caso contrario solo lo ignoras. En Telegram, cada vez que cambias una foto de perfil inmediatamente aparecerá como estado para que tus contactos la vean, esto a veces resulta ser un poco incómodo.

FONDOS DE CHAT

A finales del 2020, WhatsApp incluyó la opción para cambiar un fondo diferente en cada chat o conversación. En cuanto a Telegram, si cambias el fondo en una conversación automáticamente se aplicará para todas.

CIFRADO DE EXTREMO A EXTREMO

Ambas aplicaciones tienen la herramienta de cifrado de extremo a extremo, pero, con una diferencia en donde WhatsApp saca amplia ventaja, pues el aplicativo de Mark Zuckerberg aplica a todas los chats y en Telegram solo a las conversaciones secretas.