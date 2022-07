Los clásicos emoticones y stickers animados de WhatsApp, se han convertido en herramientas de uso diario a través de la referida plataforma de mensajería, sin embargo, el formato GIF también está empezando a ganar popularidad entre los cibernautas, ya que al tener movimiento puedes hacer más dinámica una conversación y representar como es que ha ocurrido una determinada situación. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos las tres diferentes maneras de compartir un GIF por WhatsApp.

Antes de comenzar, es importante responder la siguiente pregunta: ¿Qué es un GIF? traducido al español sería Formato de Intercambio de Imágenes, y es un conjunto de fotogramas en movimiento que duran entre los 3 y 6 segundos como máximo, pero, una característica de este elemento es que cada vez que se termina dicho tiempo se vuelve a repetir de manera infinita.

WhatsApp te permite enviar un GIF las veces que tú quieras, aunque se recomienda utilizarlos cuando en una conversación quieres representar el momento exacto de una anécdota, normalmente se comparte para exagerar y generar un momento gracioso. ¿Cómo se envía un GIF? existen tres maneras y a continuación las detallaremos.

FORMAS DE ENVIAR UN GIF POR WHATSAPP

Crea tu propio GIF: no solo los vas a descargar, también puedes crearlos, y para hacerlo necesitas un video que dure 3 segundos como mínimo. Actualiza WhatsApp desde la Google Play de Android o App Store de iOS > abre la app y entra a un chat > presiona el ícono del clip que se ubica en la parte inferior derecha > accede a la “Galería” > selecciona un video y recórtalo, recuerda que puede durar mínimo 3 y máximo 6 segundos > envíalo. Puedes hacer lo mismo desde la sección de “Estados”.

GIFS recomendados por WhatsApp: entra a una conversación y realiza un toque sobre el campo de texto (donde escribes) > en la parte superior del teclado oprime en “GIF” > te saldrán todos los GIFS recomendados por la app > arriba tienes una lupa para que busques la temática que quieras, por ejemplo: si quieres un GIF de una persona riendo, coloca “Risa” > por último envíalo.

GIF descargados: en muchas ocasiones WhatsApp no te recomienda el GIF que realmente quisieras, por esta razón es que recurres a otras plataformas como Google Chrome, descarga tu GIF y automáticamente se guardará en la galería. Lo que debes hacer después es acceder a un chat y volver a presionar el clip > se desplegarán varias opciones > aprieta en “Galería” y escoge el GIF que acabas de descargar > luego, envíalo.

LOS PASOS PARA INSTALAR WHATSAPP PLUS EN ANDROID

Como se recuerda, WhatsApp Plus es considerada como una “Aplicación no oficial” por la compañía Meta (Facebook), debido a esto es que no se encuentra en la Google Play de Android. Para poder instalarla en tu celular deberás descargar la APK de sitios externos y de inmediato te enseñaremos los pasos que debes seguir:

Primero, activa la opción de “Instalación a fuentes desconocidas” de Android, para ello ingresa a los “Ajustes” de tu celular > “Seguridad” > y enciende el interruptor denominado “Orígenes desconocidos”.

Antes de crearte una cuenta de WhatsApp Plus con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial.

con tu mismo número, debes eliminar tu cuenta de WhatsApp Oficial. Después, descarga el nuevo APK haciendo clic aquí .

. El siguiente paso es instalar el APK.

Por último, ejecuta el archivo .apk para que todo esté listo y puedas utilizar la app.

