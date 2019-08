¡No es silencio! Conoce el espeluznante significado del emoji sin boca de WhatsApp

Evita confusiones y utiliza correctamente los emoticones. Muchas personas se han estado preguntando por la gran cantidad de emojis que cuentan con significados curiosos. Esta vez le tocó a la carita sin boca de WhatsApp que, en realidad, no expresa silencio o que alguien esté callado.

WhatsApp tiene alrededor de mil 500 emojis en su aplicación para smartphone. Muchos de ellos para decir te quiero, tengo frío, hace calor, estoy emocionado, me siento triste, entre otros.

Pero existe uno que llama la atención: la carita sin boca. Aunque existen otros muy similares que indican que guardes silencio y otro con el cierre en la boca, el emoticón en cuestión no tiene nada que ver con callarse.

Según Emojipedia, el controvertido emoji de WhatsApp expresa que no podamos hablar, por ejemplo, si fuimos al dentista. Asimismo indica que queremos dar a entender que se guarda un secreto o información, que no podemos compartir.

El emoji de la carita sin boca se encuentra en el primer apartado de emoticones de WhatsApp.

Otra explicación, añade la web de Unicode, es que "no podemos abordar un tema debido a su confidencialidad, recibimos un voto de confianza para no hacerlo, o no nos corresponde a nosotros difundirlo".



También puede usarse para decir que no puedes hablar en este momento; pero que en otro momento con gusto lo harás. ¿Lo sabías?

Existen muchos emojis de WhatsApp que pueden expresar una cosa a simple vista; pero hay otros que necesitan de un segundo repaso y hasta una interpretación.

NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

Aunque en el Perú sea conocido como mototaxi, este vehículo formará parte del nuevo listado de emojis que se colocarán en WhatsApp durante este año. Este carrito motorizado, el cual fue bautizado como Rick Auto Rickshaw se particulariza por ser muy usado por los asiáticos, el cual lo conocen como tuk tuk.



Este y otros emoticones serán integrados a WhatsApp este 2019 junto con 230 iconos entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo.