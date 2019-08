WhatsApp: conoce lo que quiere decir el emoji del corazón negro

¿Eres de mandar el corazón rojo? WhatsApp está a punto de añadir nuevos emojis a su plataforma de chat. A partir de septiembre encontraremos nuevos emoticones en las secciones de las caritas amarillas, alimentos, animales, estados del tiempo, números, símbolos geométricos, etc.

Otros símbolos que llegarán a WhatsApp son los emojis inclusivos, específicamente aquellos no binarios: que no son ni hombre ni mujer. Estos tienen un aspecto neutro con el fin de que no sean identificados con ninguno de los sexos masculino ni femenino.

En el “listado de la carita feliz” también se encontrarán persona sorda (mujer y hombre en varios tonos de piel), un brazo y una pierna mecánicos, un oído con audífono, personas en silla de ruedas motorizada o manual, personas usando un bastón de sondeo y un perro guía o de servicio.

Otra de las cosas que se agregarán son los corazones. Es este apartado el que genera mucha gracia en los usuarios para poder comunicarse con sus seres queridos, amistades, pareja, etc.

Si alguna vez has querido enviar un corazón, habrás notado que hay de todos los colores: amarillo, púrpura, azul, verde, rojo, etc.

¿Qué significa el emoji del corazón negro? Si alguna vez lo usaste, puede que lo hayas utilizado de manera incorrecta. Aquí te explicamos qué es.

Un corazón negro simboliza la pérdida de un ser amado, no sólo una pérdida física sino también de amor o desencanto. Esta separación definitiva e irreparable entre una pareja genera vacío, soledad y tristeza.



Además el amor perdido implica nostalgia y la añoranza, por lo que será muy difícil establecer una nueva relación. Podría ser usado también por una persona que quiera expresar que aún guarda luto o que haya decidido entregar su amor eterno a la persona perdida.



Actualmente hay 16 diferentes estilos y colores de corazones en WhatsApp, cada uno con significado distinto al resto. Es importante que los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea sepan el significado de cada corazón para que envíen el corazón correcto.



Se espera que WhatsApp implemente nuevos corazones a partir de setiembre, entre formas y colores.

SIGNIFICADO DE LOS EMOJIS DE CORAZONES