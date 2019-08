¡Se acabó el misterio en WhatsApp! Este es el significado del emoji que no es una mototaxi

WhatsApp no solo está trayendo el "modo oscuro" para su próxima actualización, sino también están a punto de aterrizar un total de 230 emojis que pueden ser usados por todas las personas a partir de septiembre.

Entre los nuevos íconos que hallaremos en las seis secciones de WhatsApp se encuentran la pierna ortopédica, la menstruación, el zorrillo, la perla, la mantequilla, el diente de ajo, el flamenco, el perezoso, el brazo, el símbolo de pequeñez, etc.

También estarán presentes los denominados inclusivos, los cuáles harán referencia a emojis no binarios, aquellos que no se identifican con el sexo masculino ni femenino.

Sin embargo, existe uno que llama la atención. Se trata de un vehículo que muchos indicaron que es la mototaxi, cuya figura es una moto unido con una cabina para los pasajeros.

Por fin se descubre el misterioso significado del emoji. El emoticón es un Auto Rickshaw. ¿Qué es? También conocido como Tuk Tuk.

Es un medio de transporte usado mucho en la India y que ha sido reclamado a Unicode para su incorporación. Generalmente tiene tres ruedas y varios niveles de protección contra los elementos externos (algunos al aire libre, otros están cerrados).

Este es el tuk tuk, muy popular en los países del Ásia. WhatsApp decidió incorporarlo a su listado de emojis. (Foto: Getty Images) Este es el tuk tuk, muy popular en los países del Ásia. WhatsApp decidió incorporarlo a su listado de emojis. (Foto: Getty Images)

Auto Rickshaw fue aprobado como parte de Unicode 12.0 en 2019 y agregado a Emoji 12.0 en 2019. Se espera que llegue a WhatsApp en septiembre próximo.

Otros emojis que se verán en WhatsApp es la llegada de los llamados inclusivos, específicamente aquellos no binarios: que no son ni hombre ni mujer. Estos tienen un aspecto neutro con el fin de que no sean identificados con ninguno de los sexos masculino ni femenino.



MODO OSCURO EN WHATSAPP

En septiembre WhatsApp llegará recargada de novedades con su actualización más espectacular que nunca se ha visto. No solo traerá nuevos emojis, sino también la incorporación del "modo oscuro".



Esta función te permitirá mejorar tu campo de visualización a fin de que tu vista no se canse por el color blanco intenso que actualmente tiene la aplicación. El fondo será plomo y las letras serán resaltadas con blanco o verde fosforescente.



Este modo llegará a los celulares en septiembre, aunque por ahora únicamente a iPhone con iOS 13. Todavía no sabemos para cuándo lo veremos en Android, pero esperamos que no tarden demasiado en implementarlo como ha pasado con otras funciones que comienzan en Apple.



Por otro lado, se espera que también WhatsApp pueda funcionar sin internet. De acuerdo con WABeta Info se trata de un sistema multi-plataforma que habilitará el servicio aún fuera de conexión. Es decir, que con una versión en la computadora, el usuario seguiría usando su app de mensajería aunque el teléfono no tenga datos o esté apagado.