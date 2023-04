Con la llegada de iOS 16, salieron a la luz diferentes funciones novedosas para los usuarios, como crear stickers con un solo toque; no obstante, si tu iPhone no puede actualizar a esta versión o simplemente no deseas instalar este parche, no te preocupes, ya que existe una manera sencilla de conseguir los mismos resultados.

Para este caso, necesitamos recurrir a una aplicación disponible en la App Store y que es totalmente gratuita y sencilla de manera, por lo que podrás crear tus propios stickers a partir de fotos y compartirlas en tus apps de mensajería favoritas, ya sea en WhatsApp o incluso iMessage.

Bajo esta premisa, solo necesitas tener espacio en tu iPhone, una buena conexión a internet y contar con suficiente batería. A continuación, en MAG te compartimos una guía con todos los pasos a seguir. Presta atención.

Cómo crear stickers en WhatsApp si no tienes iOS 16

Si no tienes instalado iOS 16 en tu iPhone o versiones posteriores, no te preocupes, aquí te explicamos una solución por medio de una app gratuita.

Primero, tendrás que dirigirte a la App Store.

Aquí busca la app Sticker Maker Studio e instálalo.

e instálalo. Ahora, abre la aplicación e inserta una imagen de tu galería.

Tras esto, toca en el botón “Crear paquete de stickers”.

En esta parte podrás recortar la imagen e incluirle texto.

Una vez coloques todos los detalles, dale a “Guardar sticker”.

Puedes introducir más imágenes para crear stickers y así armar una colección.

La app te permite añadir a WhatsApp o iMessage.

Elige la mejor opción para ti y listo.

De esta manera, podrás crear tus propios stickers sin necesidad de tener iOS 16 en tu iPhone y lo mejor es que no tendrás que pagar para conseguir buenos resultados en la app.

