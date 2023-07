Las conversaciones grupales de WhatsApp son una importante herramienta que te permiten compartir mensajes con varios contactos de manera simultánea, sin embrago, a veces suelen ser estresantes, sobre todo cuando la mayoría chatea al mismo tiempo. La referida aplicación agregó anteriormente la miniatura de una foto de perfil junto a los mensajes para identificar a los miembros de un grupo que todavía no agregaste; ahora, el servicio perteneciente a Meta acaba de implementar una icónica característica de Google para estos chats, ¿Quieres saber de cuál se trata y cómo obtenerla? en Mag lo explicaré a continuación.

Las cuentas de Google o correos electrónicos de Gmail tienen una peculiaridad que probablemente has notado, si no cuentas con una foto de perfil aparecerá la inicial de tu nombre al interior de un pequeño círculo, el mismo que puede ser de color naranja, amarillo rojo, etc.

En los chats grupales de WhatsApp hicieron lo mismo, aparecerá la inicial del nombre de tus contactos agregados que no tengan una foto de perfil, informó el portal tecnológico WabetaInfo, ¿Consideras que así identificarás más rápido a los integrantes de un grupo?

Cómo habilitar la función que WhatsApp copió de Google para sus chats grupales

Por el momento es una función que ya se desplegó en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android, no te preocupes que aquí te enseñaremos a obtenerla.

Ingresa a la Google Play Store > en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación " WhatsApp ".

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo >aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la beta de WhatsApp (es la misma app).

Accede a un chat grupal en donde uno de tus contactos no tenga foto de perfil .

. Verás que ya no aparecerá el ícono de la persona incógnita, sino la inicial del nombre con el que lo guardaste .

. Para el caso de los usuarios no agregados te saldrá la inicial del nombre que él o ella agregó en la información de su perfil.

Vista previa de la característica de Google que copió WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

Listado de apps que no debes descargar para evitar la suspensión de tu cuenta de WhatsApp

Es necesario destacar que el primer baneo tendrá una duración máxima de 24 horas, en esta situación no serás capaz de enviar o recibir mensajes, tampoco ver estados o realizar llamadas y videollamadas. Si detectan que sigues utilizando versiones piratas ahora sí te bloquearán para toda la vida.

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

WhatsApp Transparente

WhatsApp Aero

YesiiWhatsApp Plus

WhatsApp Gold

WhatsApp MA

FMWhatsApp

YoWhatsApp

OGWhatsApp

AZWhatsApp

Soula WhatsApp

YCWhatsApp

ZE WhatsApp

WhatsApp Indigo

JTWhatsApp

HeyWhatsApp

