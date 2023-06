¿Para qué sirven los “accesos directos” en WhatsApp? básicamente son atajos que te permiten acceder rápidamente a una determinada herramienta de la referida plataforma de mensajería instantánea. El equipo de Meta hace notar su adicción por los accesos directos, ya que los desarrolladores agregaron el ícono de la cámara en la interfaz principal, luego la opción para crear un enlace de llamada o videollamada, la posibilidad de añadir nuevos contactos sin salir de la aplicación, etc.

Además, también se implementará un nuevo ícono de tu foto de perfil, el mismo que se ubicará junto a la función “Lupa” o “Buscar” en la pantalla principal de WhatsApp, se trata de otro atajo para que ingreses a los ajustes, configuración de chats, notificaciones, privacidad, almacenamiento y otros apartados de la cuenta.

Los accesos directos no solo aplican para la interfaz principal del servicio de mensajería, también son compatibles con las conversaciones grupales, ya que ahora podrás ver la “foto de perfil” de los miembros que no tienes agregados, esto sin entrar a la información del grupo, ¿Quieres obtener la nueva característica? sin duda será de mucha utilidad para conocer de inmediato a cada integrante que no has registrado en tu agenda de contactos.

Cómo ver la foto de perfil de los miembros dentro de un grupo de WhatsApp

Primero, es necesario destacar que es una función que por el momento se encuentra en la Beta de WhatsApp para los usuarios de Android.

No te preocupes que aquí te enseñaremos a descargarla de manera segura.

Primero, entra a la Google Play Store y busca la aplicación WhatsApp.

Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo > toca la opción “Convertirme en beta tester”.

En caso no la veas accede a este enlace > aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Listo, abre la beta de WhatsApp.

Ahora, ingresa a una conversación grupal.

Como puedes apreciar, ahora te aparecerá el ícono de la foto de perfil en miniatura de los integrantes agregados y no agregados.

Oprime la foto y se desplegará en tamaño completo, este es el nuevo acceso directo .

. Recuerda que solo podrás ver la imagen si los usuarios no la ocultaron.

Así se ven los íconos de las fotos en los grupos de WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

5 cosas que debes dejar de hacer en WhatsApp para mejorar tu privacidad

Seguramente no tengas en cuenta algunas acciones que estás exponiendo tu identidad a terceros, por ello, te explicamos qué debes evitar hacer.

Compartir tu foto a todo el mundo: asegúrate de no mostrar quién eres a desconocidos para evitar exposición innecesaria. Para ello, entra a los ajustes de WhatsApp y en la sección de privacidad indica que solo tus contactos vean tu imagen.

asegúrate de no mostrar quién eres a desconocidos para evitar exposición innecesaria. Para ello, entra a los ajustes de WhatsApp y en la sección de privacidad indica que solo tus contactos vean tu imagen. Mostrar tus estados a terceros: si eres de las personas que les encanta compartir sus mejores vivencias a tus amigos o familiares, debes prever que solo sean ellos quienes vean tus historias. Para lograrlo, dirígete al apartado “Estados” y toca en los tres puntos, luego selecciona “Privacidad de estados” y elige “Mis contactos”. También puedes personalizar quiénes pueden visualizar ese contenido.

si eres de las personas que les encanta compartir sus mejores vivencias a tus amigos o familiares, debes prever que solo sean ellos quienes vean tus historias. Para lograrlo, dirígete al apartado “Estados” y toca en los tres puntos, luego selecciona “Privacidad de estados” y elige “Mis contactos”. También puedes personalizar quiénes pueden visualizar ese contenido. Enseñar tu información actual: una de las cosas que debes evitar es enseñar tus datos privados a terceros, por lo que puedes tocar en tu foto de perfil y en el apartado “Privacidad” selecciona dirígete en “Info.”, aquí tendrás elegir a tus contactos.

una de las cosas que debes evitar es enseñar tus datos privados a terceros, por lo que puedes tocar en tu foto de perfil y en el apartado “Privacidad” selecciona dirígete en “Info.”, aquí tendrás elegir a tus contactos. Exponer tu nombre: en las mismas configuraciones de WhatsApp también puedes esconder tu nombre de personas que no tengas agregadas en la app, incluso tienes la opción de elegir a contactos selectos.

en las mismas configuraciones de WhatsApp también puedes esconder tu nombre de personas que no tengas agregadas en la app, incluso tienes la opción de elegir a contactos selectos. Dejar que te agreguen a grupos sin tu permiso: por si no conocías esta información, puedes ir a la sección “Privacidad” en WhatsApp para evitar que otras personas te añadan a grupos, de esta manera, solo podrán incluirte contactos con los que tengas más confianza.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp?

