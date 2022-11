Hace unos pocos días, WhatsApp añadió la función de “Encuestas” en las conversaciones grupales, antes de eso llegaron las “Comunidades” y meses atrás la opción de ver a los “Participantes anteriores”, no hay duda de que la referida plataforma de mensajería le está dando prioridad a los grupos en sus últimas actualizaciones. En esta oportunidad, se pudo conocer que se implementó una nueva característica, se trata de la opción que te permite ver la foto de perfil de los usuarios cada vez que envían o responden un mensaje.

¿Cómo hacer que la foto de perfil se vea en los chats grupales de WhatsApp?

Como se recuerda, los grupos de WhatsApp pueden albergar hasta 512 participantes y en las “Comunidades” un total de 5 mil miembros, por lo tanto, es probable que no tengas agregados a todos y no sepas quién está enviando un mensaje cuando hay actividad en la conversación grupal , sobre todo si esos usuarios no han colocado su nombre en la “Info.” o simplemente la mantienen oculta. Esto se acabó, ya que ahora podrás ver la foto de perfil de los miembros cuando envíen mensajes o archivos multimedia, destacó el portal tecnológico WabetaInfo.

Es necesario destacar que si uno de los usuarios que no tienes agregado ha configurado su cuenta para que su foto de perfil esté oculta, no podrás ver la misma, solo visualizarás al clásico sujeto incógnito; además, por el momento dicha característica solo se encuentra disponible en la versión 22.23.0.70 del programa Beta de WhatsApp para los usuarios de iOS (iPhone), más adelante te diremos cómo obtener esta aplicación, también se estima que en una futura actualización llegue a los usuarios de Android.

Vista previa de la función "Foto de perfil en los chats grupales". (Foto: WabetaInfo)

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Presiona en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

La función “eliminar mensajes para todos en los grupos” se activará automáticamente cuando adquieras el programa Beta.

Esto sucede con tu cuenta de WhatsApp si retiras la tarjeta SIM de tu celular

Recuerda que WhatsApp es una aplicación que funciona con conexión a internet.

es una aplicación que funciona con conexión a internet. Es cierto que WhatsApp te pide una número de celular para crearte una cuenta, pero en caso recibas una llamada telefónica no responderás a través del aplicativo.

Solo te pide el número para comprobar que el mismo te pertenece, es un filtro de seguridad muy importante, ¿Cómo sabe esto? porque la app te envía un “código de verificación” por mensaje de texto SMS, este es obligatorio para que te crees una cuenta.

Luego de esto, la app nunca más volverá a utilizar tu número, a no ser que cambies de smartphone.

Si retiras la tarjeta SIM podrás chatear con normalidad, siempre y cuando tengas acceso a internet, no obstante, en caso utilices los datos móviles de tu plan contratado, entonces al sacar el chip ya no serás capaz de chatear, realizar o recibir llamadas y videollamadas.

Tampoco te permitirá vincular tu cuenta en las versiones de WhatsApp Web o Desktop, y si estaban abiertas se van a cerrar automáticamente porque dependen del móvil (algo que cambiará próximamente con el modo “Multidispositivo”).

Se recomienda no sacar el chip o bloquearlo si lo pierdes, ya que de esta manera los ciberdelincuentes tendrían acceso a toda la información de tu cuenta.

Síguenos en nuestras redes sociales: