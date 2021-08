Hay muchos emoticones de WhatsApp que son utilizados de manera incorrecta, como por ejemplo: la cara gritando de miedo, que comúnmente se envía para expresar asombro; la cara aturdida, para representar que estás en estado de ebriedad; la calavera, que la relacionan con la muerte de alguien, etc. Por esta razón, es importante conocer el verdadero significado de los emojis para no confundir a tus contactos durante el transcurso de una conversación. En esta oportunidad vamos a explicarte lo que significa el ícono del ‘Bíceps flexionado’ ¿Aún no lo sabes?

De acuerdo con Emojitracker, un portal web dedicado a contabilizar la cantidad de veces que se comparte un emoticón en tiempo real por Twitter, revela que el ícono del ‘Bíceps flexionado’ ocupa el puesto número 53 de los emojis más utilizados en todo el mundo, recordemos que WhatsApp cuenta con más de 3 mil.

La mayoría de usuarios comparte el mencionado emoji en situaciones dónde logran cumplir con algún objetivo en su vida, se compran un objeto que anhelaban, terminan de estudiar una carrera o curso y otros contextos similares, pues este uso es incorrecto, ya que el emoji tiene un significado totalmente diferente.

CUÁL ES SU SIGNIFICADO

El emoticón del ‘Bíceps flexionado’ fue creado en el año 2010 y se muestra con el brazo derecho flexionándolo para lucir los músculos. Por defecto viene de color amarillo aunque tienes la posibilidad de cambiarle la tonalidad de la piel a claro, medio, medio oscuro y oscuro. ¿Qué significa? Es más que evidente, representa fuerza, gimnasio o como si fueras a hacer ejercicios. Informó Emojipedia.

TAMBIÉN ES CONOCIDO COMO

Músculo.

Flexión de los músculos del brazo.

Fuerte.

Hazañas de fuerza.

Emoticones de la cara derramando lágrimas (Foto: Emojipedia).

¿Sabías que se va a lanzar un nuevo paquete de emojis? Te recomendamos hacer clic aquí para que puedas conocer los nuevos emojis que utilizarás el próximo mes de septiembre. Entre ellos se encuentra un ‘hombre embarazado’, ‘boca mordiéndose los labios’, ‘manos que forman un corazón’ y muchos más.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.