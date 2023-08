Para que todo quede claro, no hay que confundir las fuentes con el formato de texto que te ofrece WhatsApp: el primero es un tipo de letra que cuenta con el mismo diseño y forma (incluyendo números, signos de puntuación y símbolos); por otra parte, el segundo se utiliza para resaltar palabras, frases o conseguir mayor legibilidad.

La fuente predeterminada que utiliza WhatsApp en los mensajes que envías o recibes se llama “Helvética Neue”, no puede ser cambiada, pero sí en los estados, aquí es posible escoger “Arial”, “Times New Roman”, “Futura”, etc. Los formatos actuales del aplicativo perteneciente a Meta son: “Negrita”, “Cursiva”, “Tachado” y “Monoespaciado”.

Cada formato tiene su propio código, para negrita debes colocar la palabra entre dos asteriscos (*); cursiva dos guiones bajo (_); tachado dos virgulillas (~); y monoespaciado tres acentos graves en cada lado (`). WhatsApp hizo público otros códigos para sus nuevos formatos: “Listas”, “Citas” y “Bloques de código”.

Así puedes usar los tres nuevos formatos de WhatsApp

Aún no se encuentran como opciones y primero se probarán en la beta de WhatsApp .

. ¿Qué quiere decir como opciones? abre un chat > en el campo de texto escribe una palabra > púlsala por unos segundos > estará sombreada y se desplegará una mini ventana > toca los tres puntos > desplázate hacia abajo y verás los formatos negrita, cursiva, tachado y monoespaciado.

Todavía no han incluido a listas, citas y bloques de código, pero WabetaInfo reveló sus códigos para utilizarlos.

reveló sus códigos para utilizarlos. Listas: “- palabra”

Citas: “> palabra”

bloques de código: `palabra`

Vista previa de los nuevos formatos. (Foto: WabetaInfo)

Motivos para habilitar los mensajes temporales en WhatsApp

Almacenamiento : si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone.

: si un contacto o grupo acostumbra a enviarte “memes” en imágenes o videos, aquí debes activar los mensajes temporales, pues así evitarás que esos archivos visualizados se sigan almacenando en la memoria interna de tu smartphone. Privacidad : ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste.

: ¿Te revisan el celular? con esta herramienta no dejarás ningún mensaje o evidencia en el chat, estará completamente vació después del periodo de tiempo que configuraste. Almacenar fotos o videos innecesarios : seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible.

: seguro que a veces te comparten capturas de pantalla, fotos o videos repetidos, estos solo consumen el almacenamiento de tu teléfono, así que elimínalos lo antes posible. Independiente: aplica para los chats individuales, grupales o todos.

