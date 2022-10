Nunca se sabe en qué momento te llegará un mensaje de WhatsApp, lo cierto es que millones de usuarios utilizan la referida plataforma de mensajería durante la mañana, tarde y noche. En caso acostumbres a chatear en esta última parte del día, de repente te molesta la potente luz que emite la aplicación incluso con el brillo al 0%, por esta razón es que decides activar el modo oscuro en tu dispositivo móvil, sin embargo, ¿Alguna vez te has preguntado en qué se diferencia el tema oscuro de la aplicación entre iOS y Android? es algo que desde Mag detallaremos a continuación.

Es importante aclarar que todos los teléfonos inteligentes cuentan con la herramienta del “modo oscuro” en su sistema operativo, el problema es que este no afecta directamente a las aplicaciones que has descargado, cada plataforma ha desarrollado su propio tema oscuro y WhatsApp no es una excepción. Aunque muchos cibernautas no lo han notado, este modo del aplicativo perteneciente a “Meta” sí cuenta con una serie de diferencia en la versión para iOS y Android.

QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE EL MODO OSCURO DE WHATSAPP EN IOS Y ANDROID

En el iPhone vas a notar que el color es completamente negro, favoreciendo el ahorro de enrgía en los terminales con pantallas OLED, por otra parte, en Android la interfaz es azul oscuro acompañada con tonalidades grises y blancas.

Los íconos principales de las ”Configuraciones” en iOS son azules y los interiores varían entre amarillo, celeste, verde, rojo, etc., no son muy intensos para la oscuridad. Los “Ajustes” de Android solo son grises y las letras blancas.

Mira a detalle el "modo oscuro" de WhatsApp y observa las principales diferencias. (Foto: GEC)

Cuando entras a los chats (en caso no tengas un fondo de pantalla), las burbujas del receptor son de color gris, y las del emisor verde oscuro en iOS, para Android es lo mismo, pero la tonalidad de la burbuja del receptor es entre azul y verde oscuro.

Otro detalle es que el fondo de WhastApp de los iPhone es más oscuro que el de Android. (Foto: WhatsApp)

CÓMO ACTIVAR EL MODO OSCURO DE WHATSAPP EN IOS

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de iOS. Ahora, abre la app e ingresa a las “Configuraciones”, la ubicas con el ícono de una rueda dentada en la parte inferior derecha.

El siguiente paso es presionar sobre el apartado “Pantalla y brillo” > “Aspecto”.

Finalmente, escoge el “Modo oscuro”.

CÓMO ACTIVAR EL MODO OSCURO DE WHATSAPP EN ANDROID

Igualmente, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones en la Google Play de Android.

no tenga actualizaciones en la Google Play de Android. Abre la app y aprieta el ícono de los tres puntos verticales arriba a la derecha.

Aquí toca en “Ajustes” > “Chats”.

En esta parte dale a la opción denominada “Tema”.

Por último, elige “Oscuro” > “Ok”.

POR QUÉ DEBES BORRAR LA MEMORIA CACHÉ DE WHATSAPP

En primer lugar borrar la memoria caché de WhatsApp servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB.

servirá para liberar un poco de espacio en tu dispositivo móvil. Muchas veces esta tiende a pesar más de 1 GB. Asimismo, eliminar el caché de la app también evitará a que la aplicación sufra errores o ciertos bugs.

De igual forma, en caso desees hacerlo, borrarás también ciertos archivos basura que solo han servido para la actualización o instalación de WhatsApp .

. Cabe precisar que al borrar la memoria caché no estarás eliminando documentos ni muchos menos fotos, videos o chats.

Tampoco sirve para cerrar sesión en la app de mensajería rápida. En caso desees hacerlo, debes presionar en “forzar cierre”.

Para eliminar la memoria caché deberás ir a Ajustes, Aplicaciones y buscar en WhatsApp.

